В протекающем через Банг-Тао канале установили систему озонирования воды

Административная организация тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) сообщила об установке системы озонирования воды в устье канала, протекающем через Банг-Тао и впадающем в море в южной части одноименного пляжа.

Варанья Промпинпарат

27 Февраля 2019, 10:42 AM

Фото: Маан Самран

Как рассказал глава OrBorTor Маан Самран, система была установлена 15 февраля в качестве временной меры по борьбе с загрязнением воды и неприятным запахом. В перспективе административная организация планирует запуск полноценного водоочистного комплекса.

«Система озонирования будет работать в тестовом режиме в течение двух месяцев, вплоть до 15 апреля. Если она покажет свою эффективность, мы оставим ее в работе на постоянной основе», – заявил господин Самран.

По словам главы OrBorTor, двухмесячный проект обойдется администрации в сумму около 400 тыс. бат.

«Это должно помочь избавиться от неприятного запаха, исходящего от канала. Прямо сейчас поверхность воды выглядит чистой, и когда машина работает, запаха нет. Но на дне канала по-прежнему имеется грязь. Эту проблему мы еще пытаемся решить. Подрядчик для чистки дна канала будет нанят в ближайшем будущем», – пояснил Маан Самран.

Господин Самран заверил, что большинство операторов бизнеса в Банг-Тао ведут деятельность ответственно и не сливают в канал сточных вод. Впрочем, по словам главы OrBorTor, такими являются не все местные предприниматели.