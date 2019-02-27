Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

В протекающем через Банг-Тао канале установили систему озонирования воды

Административная организация тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) сообщила об установке системы озонирования воды в устье канала, протекающем через Банг-Тао и впадающем в море в южной части одноименного пляжа.

Варанья Промпинпарат

27 Февраля 2019, 10:42 AM
Фото: Маан Самран

Фото: Маан Самран

Как рассказал глава OrBorTor Маан Самран, система была установлена 15 февраля в качестве временной меры по борьбе с загрязнением воды и неприятным запахом. В перспективе административная организация планирует запуск полноценного водоочистного комплекса.

«Система озонирования будет работать в тестовом режиме в течение двух месяцев, вплоть до 15 апреля. Если она покажет свою эффективность, мы оставим ее в работе на постоянной основе», – заявил господин Самран.

По словам главы OrBorTor, двухмесячный проект обойдется администрации в сумму около 400 тыс. бат.

«Это должно помочь избавиться от неприятного запаха, исходящего от канала. Прямо сейчас поверхность воды выглядит чистой, и когда машина работает, запаха нет. Но на дне канала по-прежнему имеется грязь. Эту проблему мы еще пытаемся решить. Подрядчик для чистки дна канала будет нанят в ближайшем будущем», – пояснил Маан Самран.

Господин Самран заверил, что большинство операторов бизнеса в Банг-Тао ведут деятельность ответственно и не сливают в канал сточных вод. Впрочем, по словам главы OrBorTor, такими являются не все местные предприниматели.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Граждане России, Киргизии, Украины и Молдавии задержаны за нелегальную работу на Пхукете
Гражданин Мьянмы утонул при попытке переплыть водохранилище в Чалонге
Ао-Нанг и другие туристические места решено полностью избавить от бродячих собак
На Пхукете уничтожили контрафакта на 1 млрд бат
Автомобиль врезался в ограду памятника Героиням на Пхукете
В Пханг-Нга решают судьбу напавшего на туристов слона
Шесть человек погибли в ДТП по пути с Пхукета в Бангкок
Дайв-бот затонул у Симиланских островов
В Патонге организовали бесплатную раздачу мотошлемов
Двух туристов из Эстонии, решивших поспать на козырьке отеля, доставили в полицию
В Ао-Нанге начался отлов бродячих собак после нападения стаи на ребенка
На Пхукете перехватили 100 кг кратома
Мэр Пхукет-Тауна озвучила план ограничения водоснабжения в случае засухи
В Патонге установили новый дорожный чекпоинт после видео в соцсетях
Престарелый житель Таланга погиб в столкновении с такси

 

Laguna Property
MontAzure
Laguna Phuket Marathon 2019
Express Carpet and Decor
777 Beach Condo
Thai Residential
Sunday Brunch Club

 