В программу территориальной обороны возвращаются полевые сборы

Королевская армия Таиланда объявила о том, что подростки, участвующие в программе территориальной обороны «Ро До», снова будут проходить полевые сборы. Возвращение выездных занятий ожидается в июле вслед за объявлением коронавируса эндемичной болезнью в Таиланде.

Новости Пхукета

31 Мая 2022, 03:36 PM

Курсанты территориальной обороны на параде в Бангкоке в 2019 году. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

Как пояснила заместитель официального представителя Королеской армии Таиланда полковник Сиричан Нгатхонг, курсанты третьего года обучения будут проходить двухдневные полевые сборы без ночевки в тренировочных центрах. курсанты четвертого года и пятого года будут проходить сборы в центре Кхао-Чон-Кхай в Канчанабури, продолжительность которых будет зависеть от пола участника – пять дней для юношей и три дня для девушек.

Полковник Нгатхонг добавила, что занятия будут адаптированы с учетом актуальных мер эпидемиологической безопасности, отмечает газета Bangkok Post.

Решение о возвращении полевых сборов в программу территориальной обороны «Ро До» было принято на фоне улучшения обстановки с COVID-19 и планов Минздрава по признанию коронавируса эндемичным заболеванием в Таиланде с 1 июля этого года. Также полковник Нгатхонг упомянула, что тайские школы уже вернулись к нормальному учебному графику, наблюдается возвращение к норме и в других сферах жизни.

Корпус кадетов территориальной обороны «Ро До» – тайская молодежная организация под управлением вооруженных силы Таиланда (преимущественно армии, хотя с недавних пор в ней участвуют военно-воздушные силы и флот). Организация была учреждена в 1948 году, хотя до Второй мировой войны существовала ее предшественница – структура под названием «Ювачон тахан» («Юные солдаты»), воспитанники которой даже принимали участие в боевых действиях.

Полный курс кадетского обучения длится пять лет, программа включает 80 часов занятий по военной подготовке с экзаменами и полевыми сборами раз в год. Среди прочего проверяются дисциплина, строевая, физическая и стрелковая подготовка, уровень теоретических знаний.

Каждый год обучения дает определенные бонусы в дальнейшему. В частности, один год в кадетах территориальной обороны является эквивалентом получения звания рядового первого класса (аналог российского ефрейтора), а срок срок призывной службы сокращается на шесть месяцев. Трехлетний курс соответствует сержантскому званию и предполагает полное освобождение от призыва, полный пятилетний курс дает офицерское звание второго лейтенанта (младшего лейтенанта). Также прохождение курса территориальной обороны дает бонусы при зачислении в академии вооруженных сил и полиции.