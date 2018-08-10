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В программу черепашьего забега добавили полумарафонскую дистанцию

Благотворительный фонд Mai Khao Marine Turtle Foundation и гостиница JW Marriott Phuket Resort & Spa объявили о проведении 14-го ежегодного забега ради сохранения морских черепах на Пхукете Mai Khao Marine Turtle Fun Run and Half Marathon 2018. Мероприятие пройдет в воскресенье, 21 октября.

Новости Пхукета

11 Августа 2018 15:00:00

Фото: Mai Khao Marine Turtle Foundation
Фото: Mai Khao Marine Turtle Foundation

Главным нововведением 2018 года станет появление в программе полумарафонской дистанции. В предыдущие годы маршруты подобной протяженностью в программу события не включались.

Как рассказали организаторы, в этом году участникам будет предложено четыре дистанции: 3 км (семейный забег), 5 км, 10 км и 21 км. Стартовать все участники будут от Phuket Gateway. Маршруты забегов на 3 км и 5 км будут проложены по северу Пхукета, а участников забегов на 10 км и 21 км предстоит пересечь пролив, отделяющий остров от материка, и пробежаться по дорогам провинции Пханг-Нга. На полумарафонской дистанции точка разворота будет находиться в районе Baba Beach Club, на 10-километровой трассе – в первом за мостом крупном поселке провинции Пханг-Нга.

Забеги будут проходить ранним утром (старт в 5:30), чтобы спортсмены не изнуряли себя в разгар дневной жары. При этом количество участников ожидается внушительное – 4,5 тыс. человек.

Стоимость участия в забеге на 3 км – 1500 бат (за семью из двух взрослых и двух детей). Сбор за забег на 5 км – 400 бат с человека, на 10 км – 500 бат, на 21 км – 650 бат. Также есть возможность приобрести VIP билет с гарантированным кубком после соревнований за 1500 бат. Все собранные средства будут направлены на проекты Mai Khao Marine Turtle Foundation по сохранению морских черепах на Пхукете и защите прибрежной экосистемы острова.

Онлайн-регистрация участников будет проходить на сайте www.phuketsoftevents.com вплоть до 30 сентября (если 4,5 тыс. человек не запишутся раньше). Также с 1 по 10 октября можно будет зарегистрироваться в The Mai Khao Marine Turtle Foundation и JW Marriott Phuket Resort & Spa.

Все зарегистрированные участники получат памятные медали и фирменные футболки Mai Khao Marine Turtle Fun Run and Half Marathon 2018, победителей забегов на 5 км, 10 км и 21 км ждут кубки и другие призы (награждаются пять лучших спортсменов в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин отдельно).

Дополнительную информацию можно получить по эл. почте info@maikhaomarineturtlefoundation.org и maikhaoturtlefoundation@gmail.com, а также по телефону +66 076 338 000 доб. 3309.

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