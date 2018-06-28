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В Приморье будут судить россиянина за совершенное в Таиланде преступление

Прокуратура Приморского края Российской Федерации утвердила обвинительное заключение и передала в суд дело о преступлении, совершенном российским гражданином «З.» в Таиланде. В сообщении на сайте прокуратуры имен не указано, однако фабула дела соответствует лишь одному известному происшествию с участием россиян в Таиланде – похищению и убийству Алексея Слабинского на Пхукете в 2014 году.

Новости Пхукета

1 Июля 2018 14:00:00

Алексей Слабинский и его подруга Яна Стрижеус были похищены на Пхукете с целью вымогательства в начале марта 2014 года. Поиски пары начались после того, как Яна связалась с родственниками в России и сообщила, что их жизни в опасности и им срочно нужно 100 тыс. долл. на решение некой проблемы. После этого связаться с парой никто не мог. Яну впоследствии нашли раненой, но живой. Тело Алексея обнаружили несколько недель спустя в джунглях.

По делу о похищении, вымогательстве и убийстве были объявлены в розыск двое других россиян: Александр Новичков и Андрей Забелин. О последнем сообщалось, что он является отставным майором Тихоокеанского флота РФ, находящимся в розыске с 2005 года. Оба, по данным тайской полиции, успели покинуть территорию Таиланда.

В сообщении прокуратуры Приморского края от 21 июня говорится, что «заместителем прокурора края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению З. в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 126 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. «а» ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)».

«По версии следствия находившийся с 2005 года в розыске за ранее совершенное преступление пребывал на территории Королевства Таиланд, где познакомился с неким гражданином. В ходе общения фигурант узнал о наличии у него крупной суммы денежных средств на счетах в банках, которыми решил завладеть путем вымогательства. Для этих целей злоумышленник обманом привез его на виллу, в которой их ожидал сообщник. Пристегнув потерпевшего на цепь к кровати, потребовали у него передачи денежных средств в сумме 100 тыс. долл. США. Не получив положительного решения, они обманным путем заманили на виллу сожительницу потерпевшего, где, применяя насилие, заставили ее подчиниться и проехать к банкомату для снятия требуемой суммы. По аналогичной схеме они получили еще примерно 100 тыс. бат», – говорится в сообщении», – говорится в сообщении прокуратуры.

«Второй соучастник находится в розыске», – указывается в тексте.

В сообщении также упоминается другое преступление, которое совершил «З.» после возвращения на родину из Таиланда.

«После совершения вменяемых деяний фигурант скрылся на территории Краснодарского края, где проживала его бывшая супруга (вторая фигурантка по делу), с которой он поддерживал отношения. Вступив с ней в предварительный сговор, они незаконно удерживали в квартире родственницу бывшей жены с целью избавления ее от наркотической зависимости. В один из дней между фигурантом и потерпевшей возник конфликт, в ходе которого он задушил ее подушкой», – сообщила прокуратура. По этому делу супруга «З.» проходит как соучастница.

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