Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

В появлении мертвой рыбы на пляже острова Нака обвинили местных рыбаков

Президент Пхукетской ассоциации рыболовства (PFA) Сомйот Вонгбуньякун объяснил появление множества мертвых рыб на пляже острова Нака во второй половине дня 24 октября. По словам господина Вонгбуньякуна, мертвая рыба – часть улова местных рыбаков, которые просто оставили на берегу то, что им было не нужно.

Новости Пхукета

26 Октября 2019, 12:00 PM
Фото: Bangsan Bangwela

Фото: Bangsan Bangwela

Фото: Bangsan Bangwela

Фото: Bangsan Bangwela

Фото: Bangsan Bangwela

Фото: Bangsan Bangwela

Фотографии мертвой с пляжа на острове Нака широко разошлись по социальным сетям 24-25 октября, вызвав у пользователей опасения, что рыба могла погибнуть в следствие какого-либо происшествия экологического характера.

Господин Вонгбуньякун из PFA заверил корреспондента, что это не так. По его словам, виновники инцидента – местные рыбаки, которые поставили сети на анчоусов, но вместе с ними поймали и другую рыбу, которая им была не нужна. Именно эту ненужную часть улова (представителей окунеобразных, известных как рыба-пони) они и бросили на пляже.

«Пожалуйста, не паникуйте. Инцидент произошел вследствие действий местных рыбаков, а не природного бедствия», – заявил господин Вонгбуньякун.

«Так, конечно, рыбаки поступать не должны», – добавил он.

Господин Вонгбуньякун заявил, что улов на пляже бросили «местные рыбаки», не имеющие отношения к PFA, которая объединяет лишь компании, занимающиеся коммерческим промыслом.

Одновременно он пообещал, что «вынесет вопрос на обсуждение в ассоциации местных рыбаков этого района, чтобы убедиться, что местные рыбаки не будут повторять подобную практику».

Убирать мертвую рыбу с пляжа пришлось в итоге жителям острова Нака, которые не испытывали не малейшего желания, чтобы не пригодившийся рыбакам улов начал гнить прямо на пляже.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Авиакомпания Vietnam Airlines начала летать с Пхукета в Хошимин
Иммиграционное бюро подтвердило возможность использования визы Non-O в качестве пенсионной
Пикап врезался в мачту электропередач в районе памятника Героиням
Планируемый аэропорт в провинции Пханг-Нга удвоился в размерах
Спасатил Kusoldharm Foundation обзавелись базой на севере Пхукета
Камбоджийка арестована по делу о трудовой эксплуатации несовершеннолетних в Патонге
Красный Крест развеял опасения о дефиците донорской крови на Пхукете
Яхту россиянина сорвало с якоря и выбросило на пляж на Пхукете
Занесенный в черный список гражданин Белоруссии задержан после возвращения в Таиланд
Медленного лори без одной лапы нашли брошенным в Патонге
Бан-Дон в Таланге останется без воды 28 октября
Мэр Чалонга устроил бесплатную раздачу рыбы жителям района
Паклок проголосовал против прокладки шоссе через мангры
Переоборудованная под газ машина пхукетского экспата загорелась во время движения
Двухметровую кобру поймали в Раваи

 

SKYPARK
Ocean Marina Pattaya Boat Show
Melbourne Cup Brunch 2019
Thai Residential
QSI International School Phuket

 