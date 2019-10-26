В появлении мертвой рыбы на пляже острова Нака обвинили местных рыбаков

Президент Пхукетской ассоциации рыболовства (PFA) Сомйот Вонгбуньякун объяснил появление множества мертвых рыб на пляже острова Нака во второй половине дня 24 октября. По словам господина Вонгбуньякуна, мертвая рыба – часть улова местных рыбаков, которые просто оставили на берегу то, что им было не нужно.

Новости Пхукета

Фотографии мертвой с пляжа на острове Нака широко разошлись по социальным сетям 24-25 октября, вызвав у пользователей опасения, что рыба могла погибнуть в следствие какого-либо происшествия экологического характера.

Господин Вонгбуньякун из PFA заверил корреспондента, что это не так. По его словам, виновники инцидента – местные рыбаки, которые поставили сети на анчоусов, но вместе с ними поймали и другую рыбу, которая им была не нужна. Именно эту ненужную часть улова (представителей окунеобразных, известных как рыба-пони) они и бросили на пляже.

«Пожалуйста, не паникуйте. Инцидент произошел вследствие действий местных рыбаков, а не природного бедствия», – заявил господин Вонгбуньякун.

«Так, конечно, рыбаки поступать не должны», – добавил он.

Господин Вонгбуньякун заявил, что улов на пляже бросили «местные рыбаки», не имеющие отношения к PFA, которая объединяет лишь компании, занимающиеся коммерческим промыслом.

Одновременно он пообещал, что «вынесет вопрос на обсуждение в ассоциации местных рыбаков этого района, чтобы убедиться, что местные рыбаки не будут повторять подобную практику».

Убирать мертвую рыбу с пляжа пришлось в итоге жителям острова Нака, которые не испытывали не малейшего желания, чтобы не пригодившийся рыбакам улов начал гнить прямо на пляже.