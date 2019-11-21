В поселке в Чалонге арестовали вторую за год группу нелегально работавших китайцев

Пять граждан Китая были арестованы в поселке Baan Maneekram – Jomthong Thani в Чалонге в конце октября. Иностранцы из Таиланда нелегально вели онлайн-бизнес по обмену валют. При этом в апреле в том же поселке уже была задержана другая группа КНР, занимавшаяся мошенничеством и использовавшая Пхукет в качестве точки базирования.

Новости Пхукета

21 Ноября 2019, 05:57 PM

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Об аресте пятерых китайских граждан в поселке Baan Maneekram – Jomthong Thani в Чалонге было объявлено на пресс-конференции с участием главы Иммиграционного бюро генерал-лейтенант Сомпонг Чингдуанга. Пресс-конференция проходила в Бангкоке сегодня, 21 ноября, аресты же были произведены 31 октября.

Как сообщил генерал Чингдуанг, по обвинению в нелегальной работе задержаны были Китайская гражданка Лю Минлань* (24 года) и ее мужчины-соотечественники Гао Цзяньчэн (34 года), Ли Цян (26 лет), Бай Сяоси (29 лет) и Фань Цзюньцзе. В ходе операции полицейские изъяли пять ноутбуков, 15 мобильных телефонов и бумаги с записями о транзакциях на китайском языке.

Один из арестованных на допросе рассказал, что группа обеспечивала работу подпольного сервиса по работе на валютном рынке и у нее был китайский работодатель (в материалах Иммиграционного бюро фигурирует слово Forex и упоминается «торговля долларами и юанями через онлайн-обменник»).

На Пхукете китайцы обосновались, чтобы не рисковать наказание за осуществление валютных операций без лицензии в Китае. При этом в пресс-релизе Иммиграционной полиции ничего не говорится о том, может ли арестованным грозить ответственность за аналогичное нарушение тайских законов.

Отметим, что в апреле этого года в том же поселке сотрудники правоохранительных органов арестовали 16 граждан Китая, осуществлявших мошенническую деятельность через интернет. Иммиграционное бюро тогда не рассказало, каким именно мошенничеством занимались арестованные иностранцы. Офицер лишь отметил, что их деятельность каким-то образом была связана с валютным рынком, а жертвами были другие граждане Китая.