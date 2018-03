В поисках лучшего бургера Четвертый конкурс Phuket’s Best Burger пройдет 24 марта в Boat Lagoon. Новости Пхукета 16 Марта 2018 10:00:00 Хороший бургер – это просто. Для него нужны лишь идеальная булочка, идеальное мясо, немного других идеальных ингредиентов по выбору и шеф с идеальным чутьем, который соберет из всего перечисленного гармоничный бургер. Именно этим и будут заниматься шеф-повара лучших ресторанов, кафе и пляжных клубов на четвертом конкурсе Phuket’s Best Burger, который пройдет 24 марта в Boat Lagoon. Идея конкурса пришла в голову Джею Лешарку в 2013 году, когда он вел шоу выходного дня на радиостанции Live 89.5. Тогда он и подумать не мог, что конкурс станет ежегодным мероприятием, а за победу в нем будут биться такие заведения как Xana и Kata Rocks. «Честно говоря, я и подумать не мог, что конкурс станет таким большим событием. Четыре года назад у меня просто родилась сумасшедшая идея, котораязатем она начала рости. Впрочем, история бургеров – это то, чем я всегда по-настоящему интересовался», – говорит Лешарк. «Историю бургера можно отследить вплоть до XIII века, когда всадникам Чингисхана нужна была еда, которую они могли бы есть верхом и при помощи одной руки. Рубленое мясо оказалось идеальным вариантом. И если это блюдо находил отличным сам Чинисхан, то кто готов спорить?», – делится Лешарк. Гостей Phuket’s Best Burger, как всегда, ждет возможность попробовать бургеры от участников конкурса (и не только), а также развлекательная программа для всей семьи. Битва за звание лучшего бургера на Пхукете начнется в 16:00 и продлится до 22:00. Что касается участников, то они будут бороться за солидные призы, включая рекламные пакеты от инфоспонсоров (Class Act Media, к примеру, дарит пакет рекламы на 180 тыс. бат), оборудования для барбекю от The BBQ Shop и многое другое. Дополнительную информацию можно получить по эл. почте, phuketsbestburger@gmail.com, на странице facebook.com/PhuketsBestBurger и по телефону 086 943 7840.