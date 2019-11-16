В пикап спасателей выстрелили в Срисунтхорне

Полиция Таланга приступила к поиску неустановленных лиц (предположительно, трех подростков) выстреливших в пикап сотрудника службы спасения Kusoldharm Foundation в Срисунтхорне.

Иккапоп Тхонгтуб

Шеф полиции Таланга отдал распоряжение проверить записи с камер видеонаблюдения и задержать причастных к стрельбе по автомобилю спасателей. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Шеф полиции Таланга отдал распоряжение проверить записи с камер видеонаблюдения и задержать причастных к стрельбе по автомобилю спасателей. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Шеф полиции Таланга отдал распоряжение проверить записи с камер видеонаблюдения и задержать причастных к стрельбе по автомобилю спасателей. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Шеф полиции Таланга отдал распоряжение проверить записи с камер видеонаблюдения и задержать причастных к стрельбе по автомобилю спасателей. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Шеф полиции Таланга отдал распоряжение проверить записи с камер видеонаблюдения и задержать причастных к стрельбе по автомобилю спасателей. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Шеф полиции Таланга отдал распоряжение проверить записи с камер видеонаблюдения и задержать причастных к стрельбе по автомобилю спасателей. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга была проинформирована об инциденте на Soi Thung Jien 2 в Срисунтхорне во второй половине дня 14 ноября. Обратившийся в полицию владелец автомобиля и сотрудник Kusoldharm Foundation Чайют Ратсами рассказал полицейским, что утром предыдущего дня обнаружил, что лобовое стекло его пикапа Toyota было за ночь повреждено, а на капоте появилась царапина или след от удара чем-то.

Осмотрев автомобиль, полицейские пришли к выводу, что капот и лобовое стекло были повреждены пулей, выпущенной из огнестрельного оружия. Сама 11-миллиметровая пуля также была найдена.

Господин Ратсмани также пересказал полиции слова одного из своих соседей, рассказавших ему, что вечером 12 ноября слышал выстрел, при этом в этот момент по району катались три подростка, двое молодых людей и девушка.

«У меня в жизни не было ни с кем конфликтов. Я просто волонтер службы спасения, занимаюсь этим уже 10 лет, не получая зарплаты или какой-то выгоды для себя. Этот пикап мы используем для перевозки трупов погибших людей, и у меня даже нет денег, чтобы починить лобовое стекло», – рассказал господин Ратсмани.

Шеф полиции Таланга уже отдал своим сотрудникам распоряжение проверить записи с камер видеонаблюдений, чтобы найти и задержать причастных к стрельбе по автомобилю.

«Пусть они и не пытались причинить кому-либо физический вред, это все равно нарушение закона», – заявил полковник Тхирават Лиамсуван.