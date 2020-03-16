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В пхукетской школе произошел пожар на полмиллиона бат

В пхукетской школе Piboonsawasdee Municipal School произошел пожар. В результате возгорания никто не пострадал, но материальный ущерб составил около 500 тыс. бат.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Марта 2020, 10:38 AM
Пожар начался в помещении школьного магазина, после чего огонь перекинулся на школьное отделение банка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар начался в помещении школьного магазина, после чего огонь перекинулся на школьное отделение банка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар начался в помещении школьного магазина, после чего огонь перекинулся на школьное отделение банка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар начался в помещении школьного магазина, после чего огонь перекинулся на школьное отделение банка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар начался в помещении школьного магазина, после чего огонь перекинулся на школьное отделение банка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар начался в помещении школьного магазина, после чего огонь перекинулся на школьное отделение банка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар начался в помещении школьного магазина, после чего огонь перекинулся на школьное отделение банка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар начался в помещении школьного магазина, после чего огонь перекинулся на школьное отделение банка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар начался в помещении школьного магазина, после чего огонь перекинулся на школьное отделение банка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар начался в помещении школьного магазина, после чего огонь перекинулся на школьное отделение банка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар начался в помещении школьного магазина, после чего огонь перекинулся на школьное отделение банка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар начался в помещении школьного магазина, после чего огонь перекинулся на школьное отделение банка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар начался в помещении школьного магазина, после чего огонь перекинулся на школьное отделение банка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар начался в помещении школьного магазина, после чего огонь перекинулся на школьное отделение банка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар начался в помещении школьного магазина, после чего огонь перекинулся на школьное отделение банка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар начался в помещении школьного магазина, после чего огонь перекинулся на школьное отделение банка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар начался в помещении школьного магазина, после чего огонь перекинулся на школьное отделение банка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар начался в помещении школьного магазина, после чего огонь перекинулся на школьное отделение банка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар начался в помещении школьного магазина, после чего огонь перекинулся на школьное отделение банка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар начался в помещении школьного магазина, после чего огонь перекинулся на школьное отделение банка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал капитан Кеуфа Понгсапан из полиции Пхукет-Тауна, возгорание в одном из зданий школы Piboonsawasdee Municipal School на Damrong Rd. произошло около полудня субботы, 14 марта. Школа в этот день была закрыта, учащиеся находились на каникулах.

На место происшествия были направлены три пожарных автоцистерны. Борьба с огнем заняла около полчаса.

«Пожар начался в помещении школьного магазина, после чего огонь перекинулся на школьное отделение банка. После того, как огонь был потушен, я изучил оба помещения. Все вентиляторы, кондиционеры, одежда и другие вещи сгорели. Ущерб от пожара оценивается в 500 тыс. бат», – заявил капитан Понгсапан.

В свою очередь, директор школы Вирот Кхамклианг добавил, что сбережения школьников не пострадали.

«Деньги находятся в безопасности в Government Savings Bank», – пояснил он.

Причиной пожара, согласно заявлению капитана Понгсапана, стала искра от сварочного аппарата. В день происшествия на втором этаже школы проводились сварочные работы, и одна из искр упала на крышу магазина, вызвав возгорание.

«Сейчас мы ищем рабочего, который занимался сваркой. Никаких обвинений пока не предъявлено, поскольку расследование еще продолжается», – отметил капитан Понгсапан.

 

 

 

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