В пхукетской карри-пасте обнаружили превышение нормы консервантов

Паста для гэнг тай пла с повышенным содержанием сорбиновой кислоты была обнаружена в магазине Khun Mae Ju на Thepkrasattri Rd. в Таланге и в магазине Mae Kui н Rassada-nusorn Rd. К северу от Пхукет-Тауна. В первом случае ревизоры обнаружили в пасте 1190,45 мг/кг сорбиновой кислоты, во втором – 1107,64 мг/кг. При этом норма Минздрава, как напомнила госпожа Монруди По-Ин из Фонда защиты потребителей, составляет ровно 1000 мг/кг.
Госпожа По-Ин отметила, что предыдущие проверки в двух указанных магазинах не выявляли повышенного содержания консервантов в продукции. Одновременно ее коллега Чалом Кетджинда из Сети защиты потребителей по южному Таиланду выразила недоумение относительно того, зачем вообще добавлять консерванты в пасту для гэнг тай пла.
Владелица магазина Mae Kui Пройфон Тхира-Ампорнпан уже отреагировала на итоге инспекции. Женщина заявила, что для нее превышение нормы консервантов в продукции стали сюрпризом, поскольку все товары регулярно проверяются сотрудниками пхукетского офиса Минздрава.
«Я смущена, ведь сотрудники Минздрава никогда не находили консервантов в нашей продукции, но в этот раз они были обнаружены сторонними организациями», – констатировала госпожа Тхира-Ампорнпан.
«Я попрошу Минздрав снова проверить нашу продукцию, потому что мы готовы заверить вас, что никаких консервантов никуда не добавляем», – отметила она.