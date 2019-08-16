В пхукетской карри-пасте обнаружили превышение нормы консервантов

Проверки в двух магазинах сувенирной продукции для туристов выявили повышенное содержание консервантов в пасте для карри гэнг тай пла. Проверки проводили Фонд защиты потребителей (ConsumerThai.org) и Сеть защиты потребителей в южном Таиланде (ConsumerSouth.com). Всего было проверено 15 торговых точек в южных провинциях, включая Чумпхон, Сураттхани, Краби и Пхукет.

Новости Пхукета

16 Августа 2019, 01:00 PM

Фото: ConsumerThai.org

Паста для гэнг тай пла с повышенным содержанием сорбиновой кислоты была обнаружена в магазине Khun Mae Ju на Thepkrasattri Rd. в Таланге и в магазине Mae Kui н Rassada-nusorn Rd. К северу от Пхукет-Тауна. В первом случае ревизоры обнаружили в пасте 1190,45 мг/кг сорбиновой кислоты, во втором – 1107,64 мг/кг. При этом норма Минздрава, как напомнила госпожа Монруди По-Ин из Фонда защиты потребителей, составляет ровно 1000 мг/кг.

Госпожа По-Ин отметила, что предыдущие проверки в двух указанных магазинах не выявляли повышенного содержания консервантов в продукции. Одновременно ее коллега Чалом Кетджинда из Сети защиты потребителей по южному Таиланду выразила недоумение относительно того, зачем вообще добавлять консерванты в пасту для гэнг тай пла.

Владелица магазина Mae Kui Пройфон Тхира-Ампорнпан уже отреагировала на итоге инспекции. Женщина заявила, что для нее превышение нормы консервантов в продукции стали сюрпризом, поскольку все товары регулярно проверяются сотрудниками пхукетского офиса Минздрава.

«Я смущена, ведь сотрудники Минздрава никогда не находили консервантов в нашей продукции, но в этот раз они были обнаружены сторонними организациями», – констатировала госпожа Тхира-Ампорнпан.

«Я попрошу Минздрав снова проверить нашу продукцию, потому что мы готовы заверить вас, что никаких консервантов никуда не добавляем», – отметила она.