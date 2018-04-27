В пхукетском магазине нашли поддельной косметики на 5 млн бат

Правоохранительные органы провели рейд в магазине косметики Panda Beauty и изъяли поддельную косметическую продукцию на сумму в 5 млн бат.

27 Апреля 2018 10:29:06

Рейд в магазине Panda Beauty, находящемся недалеко от ночного рынка Naka Market в Вичите, прошел утром 26 апреля. О том, что в магазине торгуют контрафактной косметикой, в полицию сообщили представители компании Rayanskin, за продукцию которой выдавались предлагавшиеся в Panda Beauty маски для лица.

Как пояснил представляющий интересы Rayanskin юрист Джарин Чейонг, магазин продавал, в частности, маски Ray Facial Mask и Ray Facial Gold Mask, которые компания сняла с производства. Господин Чейонг пояснил, что закрыть эту линейку пришлось именно из-за обилия подделок. В списке аутентичных товаров Rayanskin кремы и маски под брендом Ray заменила серия Anjeri.

Как пояснил участвовавший в рейде капитан пограничной полиции Тирасак Нарасри, на то, что косметика Rayanskin в Panda Beauty была контрафактной, указывала даже ее упаковка, на которой «отсутствовали элементы, имеющиеся на настоящей продукции».

Как пояснил капитан Нарасри, по тайскому законодательству владельцу магазина может грозить до 400 тыс. бат штрафа и/или до четырех лет тюрьмы. В ходе рейда полиция задержала нескольких подозреваемых, однако господин Нарасри не уточнил, кого именно.

«Все подозреваемые были доставлены в полицейский участок Вичита для проведения дальнейших следственных мероприятий», – заявил офицер.