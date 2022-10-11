В пхукетский поселок вызвали спецназ для ареста вооруженного полицейского

Полиции Пхукета пришлось задействовать спецназ для ареста своего коллеги, после того как тот начал стрелять в воздух на улице жилого поселка, а затем забаррикадировался с оружием в доме.

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Информация о происшествии в Таланге появилась в пхукетских группах в социальных сетях в районе 21:00 вечера 10 октября. В сообщениях говорилось о мужчине, который заблокировал пикапом въезд в жилой поселок и открыл стрельбу из пистолета на улице, а затем забаррикадировался у себя в доме. Для ареста подозреваемого в Таланг был вызван полицейский спецназ. Противостояние продолжалось почти весь день.

Полиция Пхукета молчала о ситуации вплоть до середины следующего дня, но потом признала факт происшествия в коротком заявлении с одной фотографией. Публикация была названа «Разъяснением инцидента с ношением огнестрельного оружия в городе, деревне, на общественной дороге в зоне ответственности полиции Таланга» и была размещена в Facebook в 15:30 вторника, 11 октября.

В заявлении говорится, что события в неназванном поселке в Таланге начали развиваться в районе 8:30 утра. Примерно в это время жители сообщили в полицию о стрельбе и описали стрелка как мужчину, предположительно, находящегося под воздействием наркотиков. Информация была доведена до сведения начальника пхукетской полиции генерал-майора Сермпхана Сириконга.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место событий и оцепили дом подозреваемого, который оказался действующим капралом полиции из провинции Пханг-Нга по имени Панотакорн (фамилия не указана).

В заявлении полиции указывается, что в 15:30 был получен «ордер на вход в дом», где находился капрал, однако штурм в итоге не состоялся. Приехавшие на место событий родители Панотакорна уговорили его сдаться, что он сделал в районе 17:00.

Полиция указала, что в ходе обыска в доме не было найдено ничего противозаконного, но умолчала о том, чем был вооружен капрал. В неофициальных сообщениях говорилось, что у него при себе был пистолет (или револьвер) с семью патронами в магазине (барабане) и еще восемь патронов россыпью в кармане.

Капрала Панотакорна доставили в полицейский участок Таланга и предъявили ему обвинения в незаконном ношении оружия в общественном месте. При этом полиция допустила, что он «мог стрелять, возможно, в воздух», однако упоминание обвинения в стрельбе в заявлении отсутствует.

Правоохранительные органы добавили, что у капрала взяли анализы на наркотики, однако об их результатах ничего сказано не было.

Текст заявления заканчивается словами о том, что к капралу Панотакорну будут применены меры дисциплинарного воздействия.