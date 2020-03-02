В Пхукет-Тауне установили памятник отцу-основателю города

В пятницу, 28 февраля, в Пхукет-Тауне прошла торжественная церемония открытия памятника отцу-основателю города Пхрайя Вичит Сонгкхраму.

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Памятник был установлен на территории храма Wat Wichit Sangkharam, основанного полтора столетия назад по непосредственному распоряжению самого губернатора Пхрайя Вичит Сонгкхрама.

За основу памятника взята одна из фотографий основателя города. Работал над монументом тайский скульптор Сунти Пичетчаякун, наиболее широко известный по памятнику Королю Пхумипону Адульядету, установленному на территории больницы Mount Auburn Hospital в американском Кембридже, где родился Рама IХ.

Возведение памятника Пхрайя Вичит Сонгкхраму обошлось в 8,7 млн бат. Монумент стал результатом совместных усилий администрации провинции в лице Phuket Provincial Office, муниципалитета Пхукет-Тауна, храма Wat Wichit Sangkharam и жителей острова. Первый камень в основание монумента был заложен 23 ноября.

Информация о годах жизни Пхрайя Вичит Сонгкхрама расходится. Наиболее распространенной является версия о том, что будущий губернатор родился в 1836 году, а скончался в 1890 году, прожив 54 года. Отцом Пхрайя Вичит Сонгкхрама был губернатор Пхра Пхукет Кэу из уважаемой местной семьи Раттанадилок На-Пхукет.

Пхрайя Вичит Сонгкхрам также известен под именами и титулами Тхад Раттанадилок На-Пхукет, Пхрайя Пхукет Лохасетрак и Пхра Пхукет Тхад. В семье и близком кругу к нему обращались по домашнему имени Висет.

Пхрайя Вичит Сонгкхрам занял пост губернатора после смерти отца, и именно на годы его руководства пришелся бунт китайских рабочих, известных как восстание анг-йи (около 1876 года). На Пхукете до сих пор сохранились руины укрепленного особняка губернатора, который тот построил в Тха-Рыа, тогда как раньше административный центр провинции располагался севернее в Таланге. С 1985 года эти руины – Бан Пхрайя Вичит Сонгкхрам – являются объектом национального достояния Таиланда.

Перенос административного центра еще дальше на юг (в местечко Тхуанг-Кха, со временем ставшее Пхукет-Тауном) также был инициативой губернатора Пхрайя Вичит Сонгкхрама. Кроме того, после подавления восстания анг-йи губернатор способствовал притоку на остров китайских капиталов, что обеспечило бурный рост экономики Пхукета в заключительной четверти XIX века. Бангкок оценил увеличение налоговых поступлений из провинции и пожаловал губернатору 10 тыс. рай земли рядом с холмом То-Сэ, где в итоге расположился административный квартал Пхукет-Тауна. Там же находится и храм Wat Wichit Sangkharam.

Добавим, что имя Пхрайя Вичит Сонгкхрама носит пхукетское шоссе Wichit Shongkhram Rd., идущее из Пхукет-Тауна в Кату. Вторая дорога в этом направлении носит имя его отца – Phra Phuket Kaew Rd.