Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

В Пхукет-Тауне сгорела мастерская по установке автомобильных аудиосистем

Владельцы мастерской по установке аудиосистем Hongkee Autosound подсчитывают ущерб от пожара, произошедшего в ночь на 5 февралям. По оценкам полиции, счет идет на миллионы бат.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Февраля 2019, 11:37 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Крупный пожар произошел на Wichit Songkram Rd. в Пхукет-Тауне в ночь на 5 февраля. В результате предполагаемого замыкания проводки загорелось здание автомастерской Hongkee Autosound, специализировавшейся на автомобильных аудиосистемах. Ущерб от пожара может составить «миллионы бат.»

Пожарные получили сообщение о возгорании в Hongkee Autosound в 1:45 ночи 5 февраля. На место событий были направлены девять пожарных расчетов из муниципалитетом Пхукет-Тауна, Вичита и Рассады, которым потребовалось более часа, чтобы взять пламя под контроль. Распространения огня на соседние постройки удалось не допустить.

В ходе пожара никто не пострадал, но огнем были повреждены находившийся внутри здания Hongkee Autosound автомобиль Suzuki, а также различная звуковая аппаратура.

«По итогам предварительного расследования полиция склоняется к версии о том, что возгорание взывало короткое замыкание. Впрочем, следователям еще только предстоит тщательно изучить место событий и назвать точную причину. Нанесенный ущерб оценивается в миллионы бат», – заявил подполковник Рачан Панвай из полиции Пхукет-Тауна.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

С 8 февраля значительная часть Пхукета может начать получать воду по графику
Турист из США на следующий день после конфликта с полицейским вступил в волонтеры полиции
Жителям Пхукет-Тауна напомнили о пожарной безопасности перед китайским Новым годом
Классный час: Чем увлечь ребенка на Пхукете
Аэропорт Пхукета готов платить за сообщения о курении в неположенных местах
Турист и туристка из Китая заблудились в джунглях Пхукета
Разыскивавшегося за наркоторговлю итальянца арестовали на Пхукете
Красный Крест Пхукета начинает очередную донорскую кампанию
Россиянин госпитализирован в критическом состоянии после ДТП на Пхукете
В супермаркете Tesco Lotus Extra обрушилась секция потолка
Россиянин погиб в результате дорожной аварии на Пхукете
Туристы из Польши и Канады утонули в Краби
Король Таиланда распорядился обеспечить уход пострадавшему от собак ребенку
Гражданку Литвы сняли с края подъездной рампы в пхукетском аэропорту
Аэропорт Пхукета напомнил о правилах поведения на пляже в районе ВПП

 

Laguna Property
MontAzure
Thai Residential
Laguna Phuket Marathon 2019
777 Beach Condo
Express Carpet and Decor

 