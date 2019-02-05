В Пхукет-Тауне сгорела мастерская по установке автомобильных аудиосистем

Владельцы мастерской по установке аудиосистем Hongkee Autosound подсчитывают ущерб от пожара, произошедшего в ночь на 5 февралям. По оценкам полиции, счет идет на миллионы бат.

Иккапоп Тхонгтуб

Крупный пожар произошел на Wichit Songkram Rd. в Пхукет-Тауне в ночь на 5 февраля. В результате предполагаемого замыкания проводки загорелось здание автомастерской Hongkee Autosound, специализировавшейся на автомобильных аудиосистемах. Ущерб от пожара может составить «миллионы бат.»

Пожарные получили сообщение о возгорании в Hongkee Autosound в 1:45 ночи 5 февраля. На место событий были направлены девять пожарных расчетов из муниципалитетом Пхукет-Тауна, Вичита и Рассады, которым потребовалось более часа, чтобы взять пламя под контроль. Распространения огня на соседние постройки удалось не допустить.

В ходе пожара никто не пострадал, но огнем были повреждены находившийся внутри здания Hongkee Autosound автомобиль Suzuki, а также различная звуковая аппаратура.

«По итогам предварительного расследования полиция склоняется к версии о том, что возгорание взывало короткое замыкание. Впрочем, следователям еще только предстоит тщательно изучить место событий и назвать точную причину. Нанесенный ущерб оценивается в миллионы бат», – заявил подполковник Рачан Панвай из полиции Пхукет-Тауна.