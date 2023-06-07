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В Пхукет-Тауне провели рейды в двух работавших после полуночи барах

Власти Пхукета сообщили еще о двух рейдах в развлекательных заведениях, работавших без необходимых лицензий и продолжавших обслуживать посетителей после полуночи. 

Новости Пхукета

8 Июня 2023, 08:00 AM
Полиция Пхукет-Тауна в ночном клубе в Пхунпоне. Фото: Phuket City Police

Полиция Пхукет-Тауна в ночном клубе в Пхунпоне. Фото: Phuket City Police

Полиция Пхукет-Тауна в ночном клубе в Пхунпоне. Фото: Phuket City Police

Полиция Пхукет-Тауна в ночном клубе в Пхунпоне. Фото: Phuket City Police

Полиция Пхукет-Тауна в ночном клубе в Пхунпоне. Фото: Phuket City Police

Полиция Пхукет-Тауна в ночном клубе в Пхунпоне. Фото: Phuket City Police

Полиция Пхукет-Тауна в ночном клубе в Пхунпоне. Фото: Mueang Phuket District Office

Полиция Пхукет-Тауна в ночном клубе в Пхунпоне. Фото: Mueang Phuket District Office

Полиция Пхукет-Тауна в ночном клубе в Пхунпоне. Фото: Mueang Phuket District Office

Полиция Пхукет-Тауна в ночном клубе в Пхунпоне. Фото: Mueang Phuket District Office

Первая облава прошла в баре At Five на Chanacharoen Rd. Официальные лица пришли туда с проверкой в 1:30 ночи и нашли заведение открытым, хотя оно должно было прекратить работу еще в 00:00, поскольку находится вне выделенной развлекательной зоны.

Рейд проводился управой округа Мыанг-Пхукет по распоряжению и при поддержке центральной администрации провинции во главе с губернатором. В ходе проверке в баре At Five обнаружили трех посетителей, не достигших возраста 20 лет. Двум молодым людям было по 19 лет и 9 месяцев, еще одной девушке – 19 лет и 8 месяцев.

Владельцу бара предъявили обвинения в работе сверх разрешенных часов, обслуживании лиц до 20 лет и отсутствии лицензии необходимого типа. Как пояснял ранее «Новостям Пхукета» источник, знакомый с устройством этого бизнеса, абсолютно полный комплект документов для работы именно бара имеют на острове лишь редкие заведения.

В ту же ночь, но примерно в 3:20, полиция Пхукет-Тауна провела рейд в заведении NAY Bar and Restaurant в районе Пхунпон. В сообщении об операции указывается, что инспектировалось заведение, которое «выглядит как развлекательное». Эта стандартная формула означает, что место функционирует бар или ночной клуб, но по бумагам таким не является.

По итогам рейда были предъявлены обвинения в продаже спиртного сверх предусмотренных законом часов и отсутствии лицензии на тот вид деятельности, которым заведение занимается по факту.

Напомним, что легально работать после полуночи на Пхукете могут только бары и клубы в выделенных развлекательных зонах. Такой статус точно имеет Bangla Rd. в Патонге, также в прошлом сообщалось о том, что развлекательной зоной является Taina Rd. в Кароне. О наличии выделенных зон в Пхукет-Тауне, Раваи и других частях острова никогда не сообщалось, хотя некоторые места неформально являются таковыми, например, кольцо с морскими коньками в Тауне. 

 

 

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