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В Пхукет-Тауне провели рейд по развлекательным заведениям

В субботу, 27 ноября, сотрудники полиции и ряда других ведомств провели рейд по ресторанам и развлекательным заведениям Пхукет-Тауна в целях проверки соблюдения мер защиты от коронавирусной инфекции.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Ноября 2021, 04:51 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Непосредственно самой инспекции предшествовал общий сбор ее участников перед полицейским участком Пхукет-Тауна.

С обращениями к собравшимся выступили шеф полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Ампхон Буарабпхон и постоянный секретарь провинции Пхукета Анупап Родкван Йобрабам, которые заявили об ужесточении мер безопасности в ресторанах и развлекательных заведениях Пхукета.

Как было указано, соответствующее распоряжение отдал глава полиции всего Таиланда.

Участие в инспекции принимали сотрудники полиции по восьмому региону, сотрудники туристической полиции и Иммиграционного бюро, служащие четвертого регионального командования сухопутных сил и третьего командования военно-морского флота, представители местного офиса минздрава и других ведомств.

В сообщении официальных лиц говорится, что владельцы заведений были проинструктированы о необходимости строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности и исполнять все соответствующие приказы.

Официальные лица не указали, были ли среди проверенных заведений такие, которые не прошли проверку.

 

 

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