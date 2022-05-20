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В Пхукет-Тауне провели антимоскитную обработку школ

На Пхукете продолжается кампания по уничтожению комаров в рамках борьбы с лихорадкой денге, пик которой ежегодно приходится на сезон дождей.

Новости Пхукета

20 Мая 2022, 01:00 PM
Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Как сообщил муниципалитет Пхукет-Тауна, в четверг, 19 мая, работники медицинского подразделения городской администратии провели окуривание территории учебных заведений, включая политехнический колледж (Phuket Polytechnic College) и центральный профессионально-технический колледж (Phuket Vocational College), школы Daowrung Wittaya School и Muang Phuket Municipal School, детский сад Kanokkwan Kindergarten.

Судя по опубликованным муниципалитетом фотографиям, окуривание производилось ранним утром, перед приходом детей в учреждения системы образования.

Кампания по борьбе с комарами проходит по всему Пхукету. Власти также просят жителей внести посильный вклад в общее дело противостояния денге и не допускать размножения комаров у себя на придомовой территории, в частности, следить за тем, чтобы там не было открытых емкостей с не проточной водой.

 

 

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