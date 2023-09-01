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В Пхукет-Тауне прошел первый уличный парад Фестиваля голодных духов

Дождливая погода не помешала жителям Пхукет-Тауна выйти на улицы и провести первую из двух уличных процессий в рамках продолжающегося Фестиваля голодных духов, известного на Пхукете как По То. Шествие началось в 11:40 утра от парка имени 72-летия Королевы-Матери Сирикит и завершилось на центральном рынке. Мероприятия там будут продолжаться до 22:00 вечера.

Новости Пхукета

1 Сентября 2023, 05:05 PM
Празднование По То на Центральном рынке. Фото: PPAO

Празднование По То на Центральном рынке. Фото: PPAO

Празднование По То на Центральном рынке. Фото: PPAO

Празднование По То на Центральном рынке. Фото: PPAO

Празднование По То на Центральном рынке. Фото: PPAO

Празднование По То на Центральном рынке. Фото: PPAO

Празднование По То на Центральном рынке. Фото: PPAO

Празднование По То на Центральном рынке. Фото: PPAO

Празднование По То на Центральном рынке. Фото: PPAO

Празднование По То на Центральном рынке. Фото: PPAO

Установленные к фестивалю конструкции у храма По То Конга не выдержали шторма. Фото: Phuket City Municipality

Установленные к фестивалю конструкции у храма По То Конга не выдержали шторма. Фото: Phuket City Municipality

Установленные к фестивалю конструкции у храма По То Конга не выдержали шторма. Фото: Phuket City Municipality

Установленные к фестивалю конструкции у храма По То Конга не выдержали шторма. Фото: Phuket City Municipality

Перед началом парада в парке имени 72-летия Королевы-Матери Сирикит состоялся небольшой концерт. Затем на сцену поднялись официальные лица во главе с мэром Пхукет-Тауна Саротом Ангканапилатом, которые дали старт параду.

Процессия вышла из парка на Thalang Rd., вернула на Phuket Rd., а затем двинулась по прямой вдоль Rassada Rd. и Ranong Rd. к Центральному рынку. Там верующие приняли участие в ритуалах в честь По То Конга, повелителя царства духов в китайских верованиях.

Второй уличный парад в Пхукет-Тауне состоится в воскресенье, 3 августа. Шествие также начнется от золотого дракона в парке имени 72-летия Королевы-Матери Сирикит, а завершится у храма По То Конга на Takua Thung Rd.

Сегодняшние мероприятия на Центральном рынке и на улицах Старого города прошли без каких-либо инцидентов, однако у храма По То Конга ветров повредило установленные к фестивалю конструкции. Рабочим пришлось срочно укреплять их перед тем, как празднования начнутся в этой локации.

Подробнее о фестивале читайте здесь.

 

 

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