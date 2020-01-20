В Пхукет-Тауне произошел пожар на заднем дворе таунхауса

Не более 15 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание на заднем дворе таунхауса на Yaowarat Rd. в Пхукет-Тауне в воскресенье, 19 января.

Иккапоп Тхонгтуб

Как указал в своем отчете капитан Сувит Йодван из полиции Пхукет-Тауна, сообщение о пожаре на Yaowarat Rd. поступило в местный муниципалитет около 13:20 дня. Возгорание произошло на заднем дворе магазина одежды NIM.

На место событий были отправлены три пожарных автоцистерны с водой. Тушение пожара заняло не более 15 мин, значительного ущерба огонь не нанес, пострадавших не было.

Как пояснил капитан Йодван, возгорание на заднем дворе здания обнаружила жительница соседнего дома, которая сообщила владелице NIM о пожаре. Причину возгорания полиция пока не установила.