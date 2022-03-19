В Пхукет-Тауне проходит ярмарка еды

В пятницу, 18 марта, губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу официально открыл очередной фестиваль еды в Старом городе Roi Nat Yat Dai. Мероприятие будет проходить до 20 числа на поле Sanam Chai у старого здания администрации провинции.

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Фестиваль, как у другие подобные события последних лет, преследует две основные цели – дать местным жителям возможность получить дополнительный заработок и подбодрить население, до сих пор ощущающее на себе всю тяжесть экономических последствий пандемии.

Вместе с губернатором Вунсиеу на открытие фестиваля Roi Nat Yat Dai приехал президент административной организации провинции (OrBorJor) Реват Арироб. Именно OrBorJor организует мероприятие и финансирует его.

«Наша цель – способствовать восстановлению экономики Пхукета, пострадавшей от COVID-19», – в очередной раз повторил господин Арироб.

«Также мы создаем креативное пространство для улучшения качества жизни вокруг. Мероприятие укрепляет добрые отношения между местными жителями и туристами. Оно способствует развитию и повышению туристических стандартов, рассказывая о специфике местной еды и культуры одежды населения Пхукета, транслирует это туристам, формируя хороший имидж острова. Также все это помогает стимулированию туристической экономике, что способствует увеличению числа приезжающих людей, созданию рабочих мест и получению доходов от туризма», – добавил господин Арироб.

Известно, что в планах OrBorJor – три ярмарки Roi Nat Yat Dai, все они представляют собой трехдневные мероприятия в разных местах. Первая прошла в Патонге 17-19 декабря 2021 года, вторая прямо сейчас проходит в Пхукет-Тауне (18-20 марта), третья должна состояться в Лагуне (Laguna Grove) 25-27 мая. Основной акцент на мероприятиях делается на блюдах из свежих даров моря, каждый раз участвовать должны более 120 торговцев, имеется ежевечерняя культурно-развлекательная программа. Правда, как принято на таких ярмарках, без спиртного.

«OrBorJor также обеспечивает отсутствие алкоголя на мероприятиях и отказ от использования торговцами лотков из полистирола для пищевых продуктов. Также мы обеспечивает соблюдение правил эпидемиологической безопасности и чистоту на месте проведения ярмарки», – отметил господин Арироб.

Президент OrBorJor также добавил, что все торговцы строго соблюдают правила гигиены в соответствии с принципом «Чистая еда, отличный вкус», который был введен местным офисом Минздрава еще много лет назад и стабильно поддерживается.