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В Пхукет-Тауне продолжается борьба с комарами

Муниципалитет Пхукет-Тауна продолжает дезинсекцию в рамках кампании по предотвращению вспышки лихорадки денге.

Новости Пхукета

4 Мая 2022, 09:00 AM
В Пхукет-Тауне продолжается противомоскитная обработка. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

В Пхукет-Тауне продолжается противомоскитная обработка. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

В Пхукет-Тауне продолжается противомоскитная обработка. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

В Пхукет-Тауне продолжается противомоскитная обработка. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

В Пхукет-Тауне продолжается противомоскитная обработка. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

В Пхукет-Тауне продолжается противомоскитная обработка. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

В Пхукет-Тауне продолжается противомоскитная обработка. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

В Пхукет-Тауне продолжается противомоскитная обработка. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

В Пхукет-Тауне продолжается противомоскитная обработка. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

В Пхукет-Тауне продолжается противомоскитная обработка. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

В Пхукет-Тауне продолжается противомоскитная обработка. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

В Пхукет-Тауне продолжается противомоскитная обработка. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Как сообщил муниципалитет Пхукет-Тауна, 3 мая плановая дезинсекция была проведена в следующих локациях Старого города:

  • Ongsimphai Rd.;

  • Dilok Uthit 1 Rd.;

  • Dilok Uthit 1 Rd.;

  • Chanacharoen Rd.;

  • Thavornwogwong Rd.;

  • Phang Nga Rd.;

  • Soi Phang Nga 4;

  • Soi Muban Nimit 1, 2, 3.

Муниципалитет также обратился к гражданам с просьбой самим принимать посильное участие в уничтожении комаров и устранять условия для их размножения. Жителей просят стараться не держать у жилья открытых емкостей с водой или менять в них воду раз в неделю.

Лихорадка денге – вирусная инфекция, передаваемая комарами вида Aedes aegypti. Как указывается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), симптомы варьируются от легкого повышения температуры до сильной лихорадки, приводящей к потере трудоспособности и сопровождающейся сильной головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью. 

Специального лечения лихорадки денге нет, но раннее клиническое диагностирование и профессиональная медпомощь позволяют спасти жизнь пациента даже при тяжелом течении болезни. Именно поэтому тайские специалисты рекомендуют сдавать анализы на денге во всех случаях, когда «обычная простуда» не ослабевают после трех-четырех дней или сопровождается симптомами, свойственными денге.

Вспышки лихорадки денге в Таиланде имеют сезонный характер и связаны с колебаниями размеров популяций комаров, которые активно размножаются в дождливую погоду. Основной пик заболеваний лихорадкой в Таиланде приходится на май-октябрь.

 

 

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