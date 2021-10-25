В Пхукет-Тауне ограбили ювелирный магазин

Полиция Пхукета продолжает поиски мужчины, ограбившего ювелирный магазин Thong Thaweechai и избившего при этом 71-летнего владельца заведения. Ограбление было совершено 23 октября, добычей грабителя стали золотые украшения на сумму в 8 млн бат.

Иккапоп Тхонгтуб

25 Октября 2021, 06:08 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В воскресенье, 24 октября, полицейские подробно исследовали место происшествия на Ranong Rd. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что подозреваемый покинул магазин через боковой выход, а затем убежал в заброшенное здание, находящееся непосредственно за магазином. В частности, на предполагаемом маршруте отхода грабителя была обнаружена брошенная в траву красная маска.

По итогам опроса владельца магазина Вангди Интхавонга и анализа записей с камер видеонаблюдения было установлено, что грабитель пробрался в здание через крышу. Затем он разбудил спавшего на втором этаже владельца магазина и потребовал, чтобы тот открыл сейф в торговом зале. 71-летний господин Интхавонг попытался оказать сопротивление, однако злоумышленник нанес ему несколько ударов деревянной дубинкой по голове, на чем схватка закончилась. Судя по акценту, грабитель мог быть гражданином Мьянмы.



















