В Пхукет-Тауне ограбили 85-летнего старика

Полиция Пхукет-Тауна ищет злоумышленника, ворвавшегося в дом 85-летнего местного жителя и скрывшегося с найденными там деньгами.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Ноября 2020, 05:07 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Инцидент произошел на Komarapat Rd. в тамбоне Талад-Яй около 21:00 вечера субботы, 21 ноября. Находившийся у себя дома 85-летний Чунтхонг Икананвария заметил, как некий мужчина вошел в его дом через заднюю дверь и попытался прогнать его деревянной клюкой, но грабитель просто толкнул старика на пол, после чего быстро обыскал помещение и скрылся.

По словам господина Икананварии, добычей грабителя стала некая сумма денег, но престарелый мужчина не смог точно сказать, насколько крупная.

Староста района Висут Бунчанг поговорил с потерпевшим, а затем распространил в местной группе в LINE видео происшествия с камеры видеонаблюдения в надежде, что кто-то из пользователей узнает грабителя. Особых результатов это не дало.

«Некоторые полагают, что этот молодой человек недавно освободился из тюрьмы в Транге, но никто полностью не уверен в его личности», – констатировал господин Бунчанг.

В понедельник, 23 ноября, Чунтхонг Икананвария подал официальное заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов пытаются найти грабителя.