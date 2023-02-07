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В Пхукет-Тауне начинают убирать под землю провода на южном участке Phuket Rd

В Пхукет-Тауне с 7 февраля стартует новый этап многолетней кампании по избавлению от портящих вид улиц гирлянд электрических и телекоммуникационных проводов. В этот раз объект работ – южный отрезок Phuket Rd.

Новости Пхукета

7 Февраля 2023, 11:00 AM
Пхукет-Таун продолжает избавляться от гирлянд уличных проводов. Фото: Phuket City Municipality

Пхукет-Таун продолжает избавляться от гирлянд уличных проводов. Фото: Phuket City Municipality

«Администрация провинции в сотрудничестве с пхукетским офисом Управления энергоснабжения (РЕА) и муниципалитетом Пхукет-Тауна продолжают улучшение системы электрических сетей и перенос кабелей под землю по программе «одна провинция – одна дорога» в честь Его Величества Короля», – объявил городской муниципалитет на своей странице в Facebook.

В публикации отмечается, что с 7 февраля работы будут вестись на участке Phuket Rd. от перекрестка с Kra Rd. и Ongsimphai Rd. на севере до Soi Kophai на юге.

Перенос проводов будет осуществляться каждую ночь с 20:00 до 5:00. Дату окончания работ муниципалитет не называет, ограничиваясь фразой «до завершения». Водителям рекомендуется избегать данного участка Phuket Rd. в указанные часы.

«Проведение работ может вызвать неудобства в повседневной жизни жителей района. Мы приносим извинения за эти неудобства», – написал муниципалитет Пхукет-Тауна.

За дополнительной информацией рекомендовано обращаться по номеру 084-6960502 (инженер Джанепран Кхамсакун).

Напомним, что проект по переносу проводов под землю начался с Thalang Rd. и Soi Romanee. Изначально инициатива была негативно встречена местными жителями, но теперь эти две улицы являются визитной карточкой города.

 

 

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