В Пхукет-Тауне начали обновлять пешеходные переходы

Муниципалитет Пхукет-Тауна обновил наземный пешеходный переход у больницы Vachira Hospital, сделав полосы «зебры» более заметными. Такое решение было принято после того, как в Бангкок на пешеходном переходе мотоциклист насмерть сбил женщину.

Новости Пхукета

26 Января 2022, 07:45 PM

Фото: PR Phuket

Сейчас «зебра» у больницы имеет яркую расно-белую расцветку. В муниципалитете надеются, что обновление пешеходных переходов позволит избежать случае, аналогичных тому, что произошел в Бангкоке.

Как заявил на совещании мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангканапилат, приоритет при обновлении будет отдаваться переходам у больниц, школ, рынков и в других приоритетных местах. Участие в совещании с мэром принимали сотрудники профильных ведомств, главы различных государственных служб, члены городского совета.

Господин Ангканапилат лично проверил обновленный переход у Vachira Hospital 25 января. Мэр подчеркнул, что это лишь пилотный проект. Затем последует обновление пешеходных переходов в других местах.

«Обновление раскраски призвано повысить заметность переходов, так чтобы водители их четко видели. Также необходимо, чтобы шоферы строго соблюдали правила дорожного движения для обеспечения безопасности людей и снижения числа аварий», – заявил господин Ангканапилат.