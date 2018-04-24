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В Пхукет-Тауне начали чистить каналы от мусора перед сезоном дождей

В Пхукет-Тауне стартовала кампания по подготовке местных каналов к началу сезона дождей.

Новости Пхукета

24 Апреля 2018 10:46:29

Как сообщила PR-служба муницпалитета Пхукет-Тауна, в понедельник, 23 апреля, губернатор провинции Норрапхат Плодтхонг принял участие в официальной церемонии, приуроченной к началу работ по очистке канала Та-Крэнг, протекающего в южной части города.

Кампания по очистке каналов проходит под девизом «Красивые каналы, чистая вода – мы заботимся о Пхукете». Цель инициативы – улучшить внешний вид Пхукет-Тауна, а также подготовить город к началу сезона дождей. Участие в очистке каналов принимают муниципальные рабочие и служащие, сотрудники различных государственных ведомства, а также добровольцы.

«Польза от очистки каналов будет заключаться в том, что Пхукет-Таун станет чище, а люди здоровее. Кроме того, очистка каналов будет способствовать улучшению туристического имиджа острова и поможет предотвратить локальные наводнения в сезон дождей», – заявил вице-мэр Пхукет-Тауна Тхаворн Джирапаттанасопон.

Напомним, что в прошлом году исторический центр Пхукет-Тауна несколько раз оказывался затоплен водой в дни сильных дождей. Причиной локальных наводнений стало то, что захламленные мусором городские каналы оказались неспособны отвести воду с улиц. В частности, несколько раз переполненным оказывался канал Банг-Яй, протекающий через центральную часть Пхукет-Тауна и впадающий в море в Сапан-Хине.

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