В Пхукет-Тауне ищут ресторанного вора

Неустановленный злоумышленник проник в кофейню Ima Cafe в Пхукет-Тауне и похитил оттуда микроволновку и кофе-машину.

1 Февраля 2018 12:34:19

Фото: Сайам Юнгйы

Владелец заведения Ima Cafe Сайам Юнгйын обратил в полицию с заявлением о краже из его кофейни микроволновки и кофе машины в субботу, 27 января. Согласно заявлению господина Юнгйына, неустановленный злоумышленник проник в кафе в 21:11, когда владелец отсутствовал в помещении, задняя дверь заперта не была.

В нынешний вторник, 30 января, господин Юнгйын написал о случившемся на Facebook, попросив помощи у пользователей соцсети. Пост мужчина сопроводил кадрами с камеры видеонаблюдения.

«Этот человек обокрал мою кофейню рядом с Merlin Hotel. Полицейским нужно больше информации. Если вы знаете что-то, что может помочь, пожалуйста позвоните по номеру 099-835-0283. Спасибо», – написал господин Юнгйын.

В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» мужчина уточнил, что ущерб от действий вора составил около 5-6 тыс. бат. По словам владельца кафе, злоумышленник сперва вынес кофе-машину, затем вернулся за микроволновкой, после чего зашел в заведение в третий за новой добычей, но его спугнула сработавшая сигнализация. После этого мужчина скрылся по Yaowarat Rd. в северном направлении.

Господин Юнгйым предположил, что подозреваемый должен быть местным жителем, поскольку «он выглядел очень спокойным и знал местность».

Владелец кафе добавил, что в вечер происшествия он не забыл дверь, поскольку один из посетителей забыл в кафе сумку и должен был вернуться за ней. Свои вещи этот клиент забрал непосредственно перед появлением вора.