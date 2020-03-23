В Пхукет-Тауне арестовали вора, кравшего монеты из уличных стиральных машин

Полиция Пхукет-Тауна задержала 25-летнего уроженца провинции Чачонгсао Сутхипонга Аумсука, промышлявшего кражей монет из уличных стиральных машин. Задержать злоумышленника удалось благодаря действиям 56-летнего местного жителя.

Иккапоп Тхонгтуб

23 Марта 2020, 03:00 PM

При досмотре у мужчины обнаружили украденные монеты на суму в 1740 бат. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 10:30 пятницы, 20 марта, в полицию Пхукет-Тауна поступило сообщение об укрывшемся на Soi Dechanarong воре, застигнутого за кражей мелочи из уличной стиральной машины.

Позвонивший в полицию 56-летний Саккарин Руджираворранан рассказал, что обратил внимание на злоумышленника, когда он молотком вскрывал смонтированный на стиральной машине ящик для монет.

Вор успел запрыгнуть на мотоцикл, но подоспевший господин Руджираворранан ударом ноги опрокинул байк, после чего бросился в погоню за злоумышленником. Преследование завершилось тем, что рассыпавший добычу вор спрятался в одном из домов на улице.

Прибывшие по вызову полицейские начали выбивать дверь дома, но после первого удара Сутхипонг Аумсук сам отпер замок и сдался. При досмотре у мужчины обнаружили 1740 бат монетами. При этом мужчина признался, что двумя днями ранее уже вскрыл три других стиральных машины, завладев суммой в районе 2000 бат.