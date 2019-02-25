В Пханг-Нга решают судьбу напавшего на туристов слона

Как пояснили в Департаменте животноводства, сразу после инцидента слона заковали в цепи, и ближайшие месяц или два ему предстоит провести в карантине, пока опытные погонщики не решат, можно ли его в дальнейшем использовать для катания туристов. Если решение будет отрицательным, Тханву отправят на работы по лесозаготовке.
«Махуты [погонщики] должны определить, можно ли привлекать Тханву в дальнейшем для катания туристов или его лучше направить на лесозаготовки в качестве рабочего животного. Профессиональные махуты лучше разберутся в этом вопросе, поскольку у него больше опыта, чем у сотрудников официальных ведомств», – заявил господин Сарон Джиттакарн из Департамента животноводства провинции Пханг-Нга.
По словам господина Джиттакарна, слону Тханве в настоящий момент восемь или девять лет, то есть речь идет о молодом животном. Ранее Тханва уже нападал на погонщика, но травм ему не причинил.
Двое пострадавших 19 февраля итальянских туристов – 29-летний Мануэль Трофа и 31-летний Франческо Ди Мегу – получили медицинскую помощь в пхукетском Bangkok Hospital. Один из них в результате падения со спины слона сломал ногу, второго слон ударил в живот (см. здесь).
«В настоящий момент полиция выясняет, не могло ли нападение стать следствием халатности махута. В таком случае против него будет возбуждено дело по соответствующей статье», – заявил полковник Борибун Юсуксомбун из полицейского участка Тхунг-Кха в провинции Пханг-Нга.