В первый день балльной системы штрафов списания получили 540 водителей

В Таиланде с 9 января начала действовать балльная система штрафов за нарушение ПДД, одновременно предусматривающая и серьезное наказание для тех, кто продолжит садиться за рулем после перебора штрафных баллов и лишения прав в связи с этим. Таким водителям теперь грозит до трех месяцев тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа.

Новости Пхукета

11 Января 2023, 08:00 AM

В первый день применения балльной системы не было списаний баллов за тяжелые нарушения третьей и четвертой категорий. Фото: Royal Thai Police

За первый день функционирования новой системы полицейские выписали в Таиланде 571 штраф, приведший к вычету баллов у водителей, сообщила Королевская полиция Таиланда в публикации на Facebook вечером 10 января. Общее число водителей, попавших под списания по новой системе, составило 540 человек. Полиция подтвердила, что некоторые шоферы были оштрафованы не за одно нарушение, а сразу за несколько.

Больше всего списаний было произведено по трем следующим статьям (каждая предполагает списани одного балла из 12):

Отсутствие стикера об оплате транспортного налога и прохождении техосмотра. 233 случая.

Отсутствие номерных знаков на транспортном средстве. 81 случай.

Нарушение скоростного режима. 63 случая.

Королевская полиция Таиланда не уточнила, как были выявлены эти нарушения. Однако все три относятся к тем, которые технически можно выявить камерами автоматической фото- и видеофиксации.

При этом полицейские подтвердили, что в первый день не было списаний по тяжелым категориям нарушений, предусматривающим вычет трех и четырех баллов.

В трехбалльную категорию входят: вождение в неадекватном физическом состоянии; оставление места аварии; опасное вождение.

К максимальной четырехбальной категории относятся: вождение в пьяном виде; вождение в состоянии наркотического опьянения; участие в уличных гонках; игнорирование безопасности других участников движения.

Королевская полиция Таиланда не уточнила, с чем связано отсутствие в озвученной статистике штрафов за езду в пьяном виде. Впрочем, речь идет о первом дне работы новой системы.

Добавим, что в публикации правоохранительных органов максимальное наказание за вождение без прав – до трех месяцев тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа – упоминается именно как наказание за езду именно после лишения.

Что же касается списания всего четырех баллов за езду в пьяном виде (а не всех 12 сразу), то в связи с этим полиция уже говорила, что цель новой системы – дать водителю шанс исправиться перед применением максимального наказания. Кроме того, новая система баллов не отменяет обычных наказаний за вождение в пьяном виде. Закон в данном случае предусматривает и штрафы, и тюрьму, и исправительные работы в рамках пробации. Последнее применяется и к нарушителям из числа иностранцев.