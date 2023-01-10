В первый день балльной системы штрафов списания получили 540 водителей

За первый день функционирования новой системы полицейские выписали в Таиланде 571 штраф, приведший к вычету баллов у водителей, сообщила Королевская полиция Таиланда в публикации на Facebook вечером 10 января. Общее число водителей, попавших под списания по новой системе, составило 540 человек. Полиция подтвердила, что некоторые шоферы были оштрафованы не за одно нарушение, а сразу за несколько.
Больше всего списаний было произведено по трем следующим статьям (каждая предполагает списани одного балла из 12):
- Отсутствие стикера об оплате транспортного налога и прохождении техосмотра. 233 случая.
- Отсутствие номерных знаков на транспортном средстве. 81 случай.
- Нарушение скоростного режима. 63 случая.
Королевская полиция Таиланда не уточнила, как были выявлены эти нарушения. Однако все три относятся к тем, которые технически можно выявить камерами автоматической фото- и видеофиксации.
При этом полицейские подтвердили, что в первый день не было списаний по тяжелым категориям нарушений, предусматривающим вычет трех и четырех баллов.
В трехбалльную категорию входят: вождение в неадекватном физическом состоянии; оставление места аварии; опасное вождение.
К максимальной четырехбальной категории относятся: вождение в пьяном виде; вождение в состоянии наркотического опьянения; участие в уличных гонках; игнорирование безопасности других участников движения.
Королевская полиция Таиланда не уточнила, с чем связано отсутствие в озвученной статистике штрафов за езду в пьяном виде. Впрочем, речь идет о первом дне работы новой системы.
Добавим, что в публикации правоохранительных органов максимальное наказание за вождение без прав – до трех месяцев тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа – упоминается именно как наказание за езду именно после лишения.
Что же касается списания всего четырех баллов за езду в пьяном виде (а не всех 12 сразу), то в связи с этим полиция уже говорила, что цель новой системы – дать водителю шанс исправиться перед применением максимального наказания. Кроме того, новая система баллов не отменяет обычных наказаний за вождение в пьяном виде. Закон в данном случае предусматривает и штрафы, и тюрьму, и исправительные работы в рамках пробации. Последнее применяется и к нарушителям из числа иностранцев.