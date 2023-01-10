Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

В первый день балльной системы штрафов списания получили 540 водителей

В Таиланде с 9 января начала действовать балльная система штрафов за нарушение ПДД, одновременно предусматривающая и серьезное наказание для тех, кто продолжит садиться за рулем после перебора штрафных баллов и лишения прав в связи с этим. Таким водителям теперь грозит до трех месяцев тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа.

Новости Пхукета

11 Января 2023, 08:00 AM
В первый день применения балльной системы не было списаний баллов за тяжелые нарушения третьей и четвертой категорий. Фото: Royal Thai Police

В первый день применения балльной системы не было списаний баллов за тяжелые нарушения третьей и четвертой категорий. Фото: Royal Thai Police

За первый день функционирования новой системы полицейские выписали в Таиланде 571 штраф, приведший к вычету баллов у водителей, сообщила Королевская полиция Таиланда в публикации на Facebook вечером 10 января. Общее число водителей, попавших под списания по новой системе, составило 540 человек. Полиция подтвердила, что некоторые шоферы были оштрафованы не за одно нарушение, а сразу за несколько.

Больше всего списаний было произведено по трем следующим статьям (каждая предполагает списани одного балла из 12):

  • Отсутствие стикера об оплате транспортного налога и прохождении техосмотра. 233 случая.
  • Отсутствие номерных знаков на транспортном средстве. 81 случай.
  • Нарушение скоростного режима. 63 случая.

Королевская полиция Таиланда не уточнила, как были выявлены эти нарушения. Однако все три относятся к тем, которые технически можно выявить камерами автоматической фото- и видеофиксации.

При этом полицейские подтвердили, что в первый день не было списаний по тяжелым категориям нарушений, предусматривающим вычет трех и четырех баллов.

В трехбалльную категорию входят: вождение в неадекватном физическом состоянии; оставление места аварии; опасное вождение.

К максимальной четырехбальной категории относятся: вождение в пьяном виде; вождение в состоянии наркотического опьянения; участие в уличных гонках; игнорирование безопасности других участников движения.

Королевская полиция Таиланда не уточнила, с чем связано отсутствие в озвученной статистике штрафов за езду в пьяном виде. Впрочем, речь идет о первом дне работы новой системы.

Добавим, что в публикации правоохранительных органов максимальное наказание за вождение без прав – до трех месяцев тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа – упоминается именно как наказание за езду именно после лишения.

Что же касается списания всего четырех баллов за езду в пьяном виде (а не всех 12 сразу), то в связи с этим полиция уже говорила, что цель новой системы – дать водителю шанс исправиться перед применением максимального наказания. Кроме того, новая система баллов не отменяет обычных наказаний за вождение в пьяном виде. Закон в данном случае предусматривает и штрафы, и тюрьму, и исправительные работы в рамках пробации. Последнее применяется и к нарушителям из числа иностранцев.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Супруги из Вичита арестованы за серию краж
Инфляция в Таиланде составила 5,89% в декабре
Тоннель у Central закроется на ремонт днем 11 января
Juneyao Air начинает летать из Шанхая на Пхукет с 18 января
Новые штрафы за езду без прав и балльная система начали действовать в Таиланде
Женщина требует от водителя Bentley новую машину взамен разбитой в аварии
Лонгтейл с двумя туристами затонул в заливе Пханг-Нга
Таиланд отменил требование о сертификатах о вакцинации для въезда в страну
У побережья Пхукета продолжаются поиски пропавшего дайвера
Банк Таиланда предупреждает о поддельных банкнотах на Пхукете
Дайвер пропал во время погружения у южного побережья Пхукета
Бизнес Пхукета просит генерала Чан-Очу вернуть свободный въезд туристов в Таиланд
Таиланд ужесточает наказание за езду без прав с 9 января
Британский пенсионер застрелен в Паттайе за то, что посигналил тайцу на дороге
У DСondo в Кату потушили учебный пожар

 

Thai Residential

 