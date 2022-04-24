В Паттайе появился новый клубный наркотик «вода счастья»

Полиция Паттайи продолжает поиски распространителей и производителей «воды счастья», нового наркотического коктейля, набравшего в последнее время большую популярность в ночных заведениях курортного города. Один человек уже арестован в рамках начатой властями кампании.

Новости Пхукета

24 Апреля 2022, 01:00 PM

Распространитель «воды счастья» Сарают Бунмали («мистер Онн») после ареста. Фото: Bangkok Post

Как заявил глава национального Бюро по борьбе с наркотиками (NSB) генерал-лейтенант Сарают Сангуанпокхай, полиция предполагает, что за распространением «воды счастья» в развлекательных заведениях стоит некая организованная группа. Напиток популярен и среди тайцев, и у иностранцев. При этом неизвестно, был ли рецепт придуман на месте, или «импортирован» откуда-то еще.

Как пишет Bangkok Post, «вода счастья» представляет собой смесь экстази, метамфетамина, диазепама, кофеина и трамадола, разведенную в горячей воде или каком-либо сладком сладком напитки. Коктейль оказывает эйфорический и стимулирующий эффект, указывает генерал Сангуанпокхай.

По словам офицера, сейчас в розыске по делу о распространении «воды счастья» находятся двое тайцев и один иностранец. Задержан же пока один тайский гражданин – некто Сарают Бунмали (28 лет) по прозвищу «мистер Онн». Его арестовали на острове Лан утром 23 апреля. При этом ордер на его арест в связи с причастностью к незаконному обороту наркотиков был выдан еще 21 февраля.

Полиция утверждает, что роль мужчины в преступной сети сводилась к «доставке наркотика клиентам в местных ночных заведениях». При этом в ходе ареста «доставщика» были наложены обеспечительные меры на два его дома, три мотоцикла, автомобиль и другое ценное имущество на сумму свыше 9 млн бат.

Bangkok Post не сообщает, была ли «вода счастья» замечена в ночных заведениях за пределами Паттайи, к примеру, на Пхукете.