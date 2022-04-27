В Паттайе нашли предполагаемого производителя «воды счастья»

Полиция Паттайи арестовала оператора местного паба Bone Pub Pattaya по делу о незаконном игорном бизнесе и обороте наркотиков. Согласно заявлению правоохранителей, 44-летний Нитипхат Чокчайтханапорн занимался производством «воды счастья», нового популярного клубного наркотика в Паттайе с пугающим составом ингредиентов.

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27 Апреля 2022, 09:00 AM

Нитипхат Чокчайтханапорн в полиции Паттайи. Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

Господин Чокчайтханапорн был арестован на основании судебного ордера, полученного после масштабного рейда по развлекательным заведениям, прошедшего в Паттайе 22 апреля, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на начальника городской полиции Кунлачарта Кунлачая.

В ходе той операции полицейские задержали в общей сложности 22 подозреваемых в нелегальной деятельности, включая нескольких граждан Китая. В рамках полицейских мероприятий были проведены обыски по пяти адресам, связанным с нелегальным игорным сайтом Bone1688. Тогда же была установлена причастность господина Чокчайтханапорна к работе этого онлайн-казино, на основании чего суд выдал ордер на его арест.

Полиция также подтвердила, что мужчина был замешан в производстве популярного клубного наркотика, известного как «вода счастье». Раньше полиция описывала его как коктейль из экстази, метамфетамина, диазепама, кофеина и трамадола в теплой воде или каком-либо сладком напитке.

В этот раз шеф полиции Паттайи указал, что наркотик пользуется популярностью у «китайских туристов», но не пояснил, откуда они взялись в Паттайе, когда границы Китая закрыты. Также до сих пор неизвестно, как организм обычного человека реагирует на одновременный прием экстази, метамфетамина, даизепама, кофеина и трамадола.

На допросе господин Чокчайтханапорн отверг все обвинения в свой адрес.