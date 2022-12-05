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В Паттайе арестовали россиянина, объявленного в РФ в розыск по делу о заказном убийстве

Иммиграционное бюро Таиланда сообщило об аресте 51-летнего гражданина РФ Игоря Гужина. Как пояснил 4 декабря заместитель главы ведомства генерал-майор Пантхана Нучанарт, с запросом на арест Гужина обратилось в тайский МИД посольство России в Таиланде.

Новости Пхукета

5 Декабря 2022, 09:00 AM
Игорь Гужин в тайской полиции. Фото: Иммиграционное бюро Таиланда / Bangkok Post

Игорь Гужин в тайской полиции. Фото: Иммиграционное бюро Таиланда / Bangkok Post

Данные на Игоря Гужина из электронной базы МВД России.

Данные на Игоря Гужина из электронной базы МВД России.

Как пишет Bangkok Post со ссылкой на генерала Нучанарта, посольство России мотивировало запрос на экстрадицию Гужина тем, что мужчина находится в розыске на основании ордера, выданного городским судом Самары 11 октября 2019 года.

Иммиграционное бюро установило, что 2 декабря того же года Гужин въехал в Таиланд и с тех пор жил в провинции Чонбури. 4 декабря этого года он был арестован «на пляже Джомтьен в Паттайе». Россиянина передали в офис генерального прокурора для экстрадиции в Россию, как и просило посольство.Генерал Нучанарт добавил, что на родине Гужин разыскивается в связи с делом о заказном убийстве. При этом Bangkok Post пишет, что в Россию ему грозит приговор вплоть до смертной казни. Газета не уточняет источник этой информации.

В публикациях российской прессы мужчина по имени Игорь Гужин фигурирует в связи с заказным убийством самарского бойца смешанных единоборств Владимира Попова, выступавшего под псевдонимом Якудза. Преступление было совершено также в Самаре, возраст фигуранта дела совпадает с возрастом Гужина, арестованного тайской полицией в Паттайе.

Как пишет самарский информационный портал «Волга Ньюс», Попов был смертельно ранен 9 мая 2017 года на фоне передела сфер влияния на рынке ритуальных услуг Самары. Боец ММА, неофициально «оказывавший силовую поддержку» одному из игроков рынка, скончался в больнице через полгода.

В организации убийства обвинили связанных с другой ритуальной структурой Андрея Маклаева, Игоря Гужина и Хуснидина Нуридинова. Непосредственно сам киллер, по данным «Волга Ньюс», скрылся за границей, его имени издание не называет.

Дело против Нуридинова, Маклаева и Гужина рассматривал суд присяжных. Нуридинов был признан виновным и получил 17 лет тюрьмы, Маклаев и Гужин были оправданы. Вердикт был вынесен в декабре 2018 года, но в сентябре 2019 Верховный суд отменил приговор, дело вернули на новое рассмотрение в ином составе суда. После сентября 2019 года новостей про дело об убийстве Попова на сайте «Волга Ньюс» не выходило.

В электронной базе МВД России имеется карточка уроженца Куйбышева Игоря Гужина 1971 года рождения с фотографией разыскиваемого. В карточке указывается, что мужчина находится в розыске по статье Уголовного кодекса, но не уточняетсяя, по какой именно.

 

 

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