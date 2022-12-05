В Паттайе арестовали россиянина, объявленного в РФ в розыск по делу о заказном убийстве

Иммиграционное бюро Таиланда сообщило об аресте 51-летнего гражданина РФ Игоря Гужина. Как пояснил 4 декабря заместитель главы ведомства генерал-майор Пантхана Нучанарт, с запросом на арест Гужина обратилось в тайский МИД посольство России в Таиланде.

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Как пишет Bangkok Post со ссылкой на генерала Нучанарта, посольство России мотивировало запрос на экстрадицию Гужина тем, что мужчина находится в розыске на основании ордера, выданного городским судом Самары 11 октября 2019 года.

Иммиграционное бюро установило, что 2 декабря того же года Гужин въехал в Таиланд и с тех пор жил в провинции Чонбури. 4 декабря этого года он был арестован «на пляже Джомтьен в Паттайе». Россиянина передали в офис генерального прокурора для экстрадиции в Россию, как и просило посольство.Генерал Нучанарт добавил, что на родине Гужин разыскивается в связи с делом о заказном убийстве. При этом Bangkok Post пишет, что в Россию ему грозит приговор вплоть до смертной казни. Газета не уточняет источник этой информации.

В публикациях российской прессы мужчина по имени Игорь Гужин фигурирует в связи с заказным убийством самарского бойца смешанных единоборств Владимира Попова, выступавшего под псевдонимом Якудза. Преступление было совершено также в Самаре, возраст фигуранта дела совпадает с возрастом Гужина, арестованного тайской полицией в Паттайе.

Как пишет самарский информационный портал «Волга Ньюс», Попов был смертельно ранен 9 мая 2017 года на фоне передела сфер влияния на рынке ритуальных услуг Самары. Боец ММА, неофициально «оказывавший силовую поддержку» одному из игроков рынка, скончался в больнице через полгода.

В организации убийства обвинили связанных с другой ритуальной структурой Андрея Маклаева, Игоря Гужина и Хуснидина Нуридинова. Непосредственно сам киллер, по данным «Волга Ньюс», скрылся за границей, его имени издание не называет.

Дело против Нуридинова, Маклаева и Гужина рассматривал суд присяжных. Нуридинов был признан виновным и получил 17 лет тюрьмы, Маклаев и Гужин были оправданы. Вердикт был вынесен в декабре 2018 года, но в сентябре 2019 Верховный суд отменил приговор, дело вернули на новое рассмотрение в ином составе суда. После сентября 2019 года новостей про дело об убийстве Попова на сайте «Волга Ньюс» не выходило.

В электронной базе МВД России имеется карточка уроженца Куйбышева Игоря Гужина 1971 года рождения с фотографией разыскиваемого. В карточке указывается, что мужчина находится в розыске по статье Уголовного кодекса, но не уточняетсяя, по какой именно.