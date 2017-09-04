The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

В Патонге зафиксировали неудовлетворительное качество морской воды

Июльский отчет пхукетского Центра морской биологии (РМВС) показал, что море на Пхукете достаточно чистое везде, кроме Патонга.

Таньялак Сакут

4 Сентября 2017 12:27:09

Модернизация очистных сооружений в Патонге должна начаться до конца этого года. Фото: Таньялак Сакут
Модернизация очистных сооружений в Патонге должна начаться до конца этого года. Фото: Таньялак Сакут

Специалисты РВМС, ведущие мониторинг качества морской воды на Пхукете, отметили Патонг в качестве проблемной зоны. Соответствующая информация содержится в июльском отчете ведомства. Сейчас за чистотой морской воды на Пхукете следят 23 станции, и на большей части из них фиксируются удовлетворительные показатели. Исключение – Патонг.

«Качество морской воды в период с октября 2016 года по июль 2017 в целом является хорошим или приемлемым, кроме показателей с некоторых станций в некоторые периоды времени, где качество воды характеризуется как низкое», – говорится в отчете.

Под «некоторыми станциями», судя по приложенной к отчету карте, имеются в виду станции у северной и южной оконечностей Патонга.

В отчете указывается, что в сезон муссонов в воде фиксируется повышенное содержание колиформных бактерий (бактерии группы кишечных палочек, являющиеся маркером «фекальной контаминации»).

Как уже писали «Новости Пхукета» ранее, в муниципалитете Патонга о проблеме знают и ведут работу по двум направлениям. Городская администрация пытается весть борьбу с отелями и ресторанами, сливающими в местные каналы неочищенные сточные воды, плюс планируют апгрейд городских очистных сооружений, построенных в конце 80-х, то есть до начала эпохи массового туризма на Пхукете.

«Мне известно о низком качестве воды, что отчасти является следствием того, что отели сливают неочищенные сточные воды. Кроме того, иногда отходы попадают в море из-за погоды [когда город затапливает ливнями]. Мы ищем решение, которое позволило бы сделать так, чтобы вся вода проходила очистку. Официальные лица пытаются пресечь деструктивные действия больших и маленьких отелей. Это нелегко, но мы делаем все, что можем», – заявил «Новостям Пхукета» мэр Патонга Чалермлак Кебсап. Главное средство борьбе – штрафы, однако госпожа мэр не уточнила, насколько часто проходят проверки и насколько принципиальны проводящие их ревизоры.

Что касается самих очистных сооружений, то, по словам госпожи мэра, обычно их мощности хватает для очисти всех поступающих туда сточных вод, однако в пик туристического сезона комплекс может и не справляться. Решением этой проблемы должен стать апгрейд очистных сооружений.

«Мы планируем модернизировать водоочистной комплекс, построив два больших водоочистных резервуара вместо трех маленьких, запущенных в 1989 году», – заявил мэр Кебсап.

По словам мэра, на 110 млн бат на этот проект предоставило Управление защиты окружающей среды, а еще 11 млн – городской бюджет.

«Новостям Пхукета» удалось поговорить с инженером управления защиты окружающей среды из муниципалитета Патонга, который рассказал, что строительство новых резервуаров начнется в течение трех месяцев и займет около в года.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Полиция Пханг-Нга ищет группу мужчин, полгода насиловавших девочку-подростка
Полиция Пханг-Нга ищет группу мужчин, полгода насиловавших девочку-подростка
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Судьба Phuket FC решится в течение недели
Судьба Phuket FC решится в течение недели
Выпечка как личный вклад в традицию
Выпечка как личный вклад в традицию
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.