В Патонге зафиксировали неудовлетворительное качество морской воды

Июльский отчет пхукетского Центра морской биологии (РМВС) показал, что море на Пхукете достаточно чистое везде, кроме Патонга.

4 Сентября 2017 12:27:09

Модернизация очистных сооружений в Патонге должна начаться до конца этого года. Фото: Таньялак Сакут

Специалисты РВМС, ведущие мониторинг качества морской воды на Пхукете, отметили Патонг в качестве проблемной зоны. Соответствующая информация содержится в июльском отчете ведомства. Сейчас за чистотой морской воды на Пхукете следят 23 станции, и на большей части из них фиксируются удовлетворительные показатели. Исключение – Патонг.

«Качество морской воды в период с октября 2016 года по июль 2017 в целом является хорошим или приемлемым, кроме показателей с некоторых станций в некоторые периоды времени, где качество воды характеризуется как низкое», – говорится в отчете.

Под «некоторыми станциями», судя по приложенной к отчету карте, имеются в виду станции у северной и южной оконечностей Патонга.

В отчете указывается, что в сезон муссонов в воде фиксируется повышенное содержание колиформных бактерий (бактерии группы кишечных палочек, являющиеся маркером «фекальной контаминации»).

Как уже писали «Новости Пхукета» ранее, в муниципалитете Патонга о проблеме знают и ведут работу по двум направлениям. Городская администрация пытается весть борьбу с отелями и ресторанами, сливающими в местные каналы неочищенные сточные воды, плюс планируют апгрейд городских очистных сооружений, построенных в конце 80-х, то есть до начала эпохи массового туризма на Пхукете.

«Мне известно о низком качестве воды, что отчасти является следствием того, что отели сливают неочищенные сточные воды. Кроме того, иногда отходы попадают в море из-за погоды [когда город затапливает ливнями]. Мы ищем решение, которое позволило бы сделать так, чтобы вся вода проходила очистку. Официальные лица пытаются пресечь деструктивные действия больших и маленьких отелей. Это нелегко, но мы делаем все, что можем», – заявил «Новостям Пхукета» мэр Патонга Чалермлак Кебсап. Главное средство борьбе – штрафы, однако госпожа мэр не уточнила, насколько часто проходят проверки и насколько принципиальны проводящие их ревизоры.

Что касается самих очистных сооружений, то, по словам госпожи мэра, обычно их мощности хватает для очисти всех поступающих туда сточных вод, однако в пик туристического сезона комплекс может и не справляться. Решением этой проблемы должен стать апгрейд очистных сооружений.

«Мы планируем модернизировать водоочистной комплекс, построив два больших водоочистных резервуара вместо трех маленьких, запущенных в 1989 году», – заявил мэр Кебсап.

По словам мэра, на 110 млн бат на этот проект предоставило Управление защиты окружающей среды, а еще 11 млн – городской бюджет.

«Новостям Пхукета» удалось поговорить с инженером управления защиты окружающей среды из муниципалитета Патонга, который рассказал, что строительство новых резервуаров начнется в течение трех месяцев и займет около в года.