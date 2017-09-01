В Патонге задержали таксиста, угрожавшего туристам ножом

Полиция Патонга задержала и оштрафовала водителя тук-тука, угрожавшего свои пассажирам ножом.

1 Сентября 2017 10:25:20

Фото: Patong Police

Шеф полиции Патонга Тассанай Ораригадет рассказал The Phuket News, что полиция установила личность водителя тук-тука, которого сняли на видео, когда он угрожал ножом туристам. Инцидент произошел ранее на этой неделе, сам же водитель был задержан 31 августа.

«Около 22:00 его нашли, его имя – Паннавит Накамин, ему 35 лет. Он признал, что на видео – именно он», – рассказал полковник Ораригадет.

По словам офицера, таксист объяснил свои действия тем, что туристы якобы отказались платить за поездку.

«Мы все еще ищем этих туристов, чтобы выслушать их версию событий», – добавил полковник.

По словам шефа полиции Патонга, водитель тук-тука был оштрафован на 500 бат за ношение оружия в общественном месте.

«Другие обвинения могут быть предъявлены после того, как мы узнаем больше подробностей этого дела», – заявил полковник Ораригадет.