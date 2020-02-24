В Патонге выявили очередную группу лиц, эксплуатировавших несовершеннолетних

Правоохранительные органы провели в Патонге очередную серию рейдов, направленных на борьбу с трудовой эксплуатацией несовершеннолетних. В органы опеки были переданы 17 детей, которых принуждали к торговле цветочными гирляндами.

Новости Пхукета

24 Февраля 2020, 02:43 PM

Как пояснил генерал Вайсая, все дети были из граничащих с Таиландом других стран. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

О проведенной операции сообщил на пресс-конференции 23 февраля помощник руководителям Королевской полиции Таиланда генерал-лейтенант Джаруват Вайсая. Пресс-конференция проходила в штаб-квартире пхукетской полиции, среди прочих на мероприятии присутствовал новый шеф полиции Патонга полковник Акканит Данпитаксан.

В общей сложности полицейские проверили четыре адреса на Soi Sila Uthit, Soi Phra Baramee 1 и Soi Nanai 2, где были обнаружены 17 детей, которых принуждали к ежедневной продаже цветочных гирлянд. Говоря о задержанных, генерал Вайсая назвали два имени. На основании судебного ордера арестованы были 33-летний Нго Сун (национальность не указана) и 22-летняя Супхаттра Чаронсук (гражданка Таиланда с острова Самуи).

Как пояснил генерал Вайсая, все дети были из граничащих с Таиландом других стран. В распоряжение группы они были переданы с согласия родителей.

«Они [члены группы] сказали родителям детей, что устроят их на работу и будут выплачивать родителям по 5 тыс. бат ежемесячно. После получения согласия от родителей детей переправили в Таиланд по тропам в джунглях, а затем доставили не Пхукет. Члены группы сняли дома для проживания там с детьми и заставляли последних заниматься торговлей на пляже», – рассказал генерал Вайсая.

«Некоторым из этих детей меньше 15 лет. Они работали без выходных, некоторые начинали торговлю утром и работали до полуночи», – добавил он.

Согласно заявлению офицера, каждый ребенок должен был приносить 3 тыс. бат в день. Тех, кто не справлялся, подвергали телесным наказанием и отправляли отрабатывать установленную норму. Расследование было начато после того, как несколько детей сбежали от своих «работодателей».

Генерал Вайсая отметил, что пока задержаны не все лица, замешанные в трудовой эксплуатации несовершеннолетних.

«На свободе еще остаются несколько иностранцев, замешанных в этом. Вероятно, они все еще нелегально находятся на территории Королевства Таиланд. Полиция отследит их привлечет к ответственности по закону», – заявил офицер.

Дело против уже задержанных возбуждено по статье о торговле людьми.

Генерал Вайсая не сообщил, участвовала ли в рейдах и расследовании полиция Патонга.