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В Патонге возобновилось ночное патрулирование пляжа

К началу высокого сезона муниципалитет Патонга и Фонд развития Патонга все же смогли общими усилиями наладить ночное дежурство спасателей. Это следует из серии последних публикаций на странице Patong Surf Life Saving, в которых прямо говорится о том, что хотя бы ограниченные ночные патрули на пляже теперь есть.

Новости Пхукета

23 Октября 2023, 08:00 AM
Ночные дозорные Patong Baywatch вернулись на пляж Патонг к высокому сезону. Фото: Patong Surf Life Saving

Ночные дозорные Patong Baywatch вернулись на пляж Патонг к высокому сезону. Фото: Patong Surf Life Saving

Ночные дозорные Patong Baywatch вернулись на пляж Патонг к высокому сезону. Фото: Patong Surf Life Saving

Ночные дозорные Patong Baywatch вернулись на пляж Патонг к высокому сезону. Фото: Patong Surf Life Saving

Ночные дозорные Patong Baywatch вернулись на пляж Патонг к высокому сезону. Фото: Patong Surf Life Saving

Ночные дозорные Patong Baywatch вернулись на пляж Патонг к высокому сезону. Фото: Patong Surf Life Saving

Ночные дозорные Patong Baywatch вернулись на пляж Патонг к высокому сезону. Фото: Patong Surf Life Saving

Ночные дозорные Patong Baywatch вернулись на пляж Патонг к высокому сезону. Фото: Patong Surf Life Saving

Ни муниципалитет, ни Фонд развития Патонга сами не сообщали о возвращение спасателей Patong Baywatch на дежурство. На собственной странице службы информация тоже отсутствует, но в постах Patong Surf Life Saving прямо упоминаются именно Patong Baywatch и Patong Development Foundatiion как ее материнская организация.

Численность ночных дежурных неизвестна, но от них в любом случае не ожидается, что они будут максимально охватывать пляж и всегда находиться наготове с инвентарем для спасения утопающих.

Основная задача «ночного дозора» – вести патрулирование пляжной линии и останавливать желающих искупаться в темное время суток, а заодно оказывать разную помощь туристам в случае необходимости. Патрули, как и раньше, моторизованные: волонтеры Patong Baywatch перемещаются на квадроциклах.

«Муниципалитет Патонга организовал лайфгардов, которые дежурят с наступления темноты до утра между основными сменами спасателей. Теперь хотя бы в некоторых частях пляжа есть спасатели и в дневное, и ночное время, которые обеспечивают контроль 24 часа в сутки совместно с волонтерским пляжным патрулем (службой Patong Baywatch фонда Patong Development Foundation)», говорится в публикации, размещенной 13 октября на странице Patong Surf Life Saving.

В следующем посте уточняется, что ночных дежурных немного, но они есть и работают круглосуточно. В третьей публикации упоминаются работа по пресечению попыток купания ночью и другая помощь. В частности, спасатели говорят о том, что отыскали потерянный туриткой телефон и вернули аппарат хозяйке.

Последние публикации на странице Patong Baywatch датируются серединой марта и в них работа дозорных описывалась более подробно. В частности, в посте от 17 марта «ночной дозор» приводил следующей перечень того, чем ему пришлось заниматься на смене:

  1. Предупреждение туристов о риске краж и просьба следить за вещами.

  2. Патрулирование пляжной линии с 19:00 вечера до 7:00 утра.

  3. Предотвращение купания в темное время суток.

  4. Предотвращение непристойного и неадекватного поведения.

  5. Организация пункта первой медицинской помощи на выходе с Бангла-Роуд 19:00 вечера до 4:30 утра.

  6. Информирование туристов о запрете на фейерверки и летающие фонарики.

  7. Помощь туристам в состоянии алкогольной интоксикации.

  8. Помощь туристам в состоянии интоксикации каннабисом.

  9. Первая медпомощь при мелких травмах.

Фонд развития Патонга (Patong Development Foundation) был создан местным бизнесменом Причавудом (Прабом) Кисином, владельцем группы компаний Pisona и сыном скончавшегося в 2014 году мэра Патонга Пиэна Кисина.

Брат Праба Кисина – Санакорн Кисин – занимает сейчас пост вице-мэра при главе города Чалермсаке Манисри. Второй вице-мэр города – Лалита Манисри.

 

 

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