В Патонге возобновились рейды по борьбе с фейерверками на пляже

Полиция Патонга задержала одного продавца фейерверков и изъяла несколько единиц пиротехники в рамках двух рейдов 1 июля. Кампания по борьбе с торговлей салютами на пляже была возобновлена через две недели после пожара, обесточившего часть Патонга в середине июня, но правоохранители не сказали, есть ли какая-то связь между тем инцидентом и нынешними рейдами.

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Начало новой кампании по борьбе с продавцами фейерверков стало очевидным после публикаций полиции Патонга от 1 и 2 июля июля. В обоих речь шла о противодействию нелегальной торговле пиротехникой на пляже.

В ходе первой инспекции, прошедшей примерно в 1:30 ночи 1 июля, сотрудники полиции во главе с подполковником Виратом Чари изъяли несколько фейерверков у места ночного складирования лежаков.

В отчете полиции указывается, что операция проводилась в целях «обеспечения безопасности туристов в пляжной части Патонга и для укрепления уверенности в продуктивной работе полиции по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений закона».

Второй рейд состоялся после 22:00 того же дня, 1 июля. В рамках этой инспекции полицейские обнаружили и задержали одного продавца фейерверков. Мужчину доставили в полицейский участок Патонга для предъявления обвинений.

В качестве места ареста полиция Патонга указала участок пляжа «напротив Banana Walk». Именно там в ночь с 18 на 19 июня произошел пожар, начавшийся как раз в точке хранения лежаков. Поскольку инвентарь для пляжного отдыха складировался у трансформаторной будки, пожар привел к нарушению энергоснабжения Патонга.

Полиция ничего не сказала о том, были ли инспекции 1 июля каким-либо образом связаны с пожаром 18 июня. При этом местом первой проверки стала именно точка ночного складирования лежаков, а местом второй – локация, где произошло возгорание двумя неделями ранее.

Независимо от этого, несанкционированная продажа и использование пиротехники запрещены на Пхукете целой серией распоряжений по провинции об обеспечении общественного порядка и безопасности. Запуск фейерверков в общественных местах без разрешения властей грозит наказанием в виде штрафа до 60 тыс. бат и/или тюремного заключения на срок до 3 лет.

В качестве основания для запрета, как правило, приводится приказ по провинции от 14 сентября 2016 года, изданный еще в то время, когда главным органом власти в стране был созданный военными Общенациональный совет за мир и порядок (NCPO).

Связанные с фейерверками несчастные случаи происходят в Таиланде регулярно. Так в ноябре 2022 года, во время празднования Лой Кратонга в провинции Накхон-Пханом при нештатном срабатывании салюта пострадали 12 человек. Фейерверк, вместо того, чтобы посылать огненные шары в небо, начал расстреливать ими толпу зрителей.

Непосредственно на Пхукете с праздничной пиротехникой связывают один из самых крупных пожаров в истории острова – инцидент 2013 года, в ходе которого был полностью уничтожен главный магазин SuperCheap на Thepkrasattri Rd. Официальная причина пожара в итоге названа так и не была, согласно предварительной – возгорание произошло в отделе «пластиковых изделий». Однако многие очевидцы отмечали в своих рассказах ту «помощь», которую оказали запасы пиротехники, когда до них добрался огонь.