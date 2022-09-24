В Патонге спасли трех туристок, отправившихся купаться в темное время суток

Facebook-страница объединениz пляжных спасателей Патонга выступила с призывом обеспечить круглосуточное дежурство профильных специалистов на пляже после очередного происшествия на пляже в темное время суток.

Новости Пхукета

Призыв был опубликован на странице Patong Surf Life Saving в Facebook вечером 23 сентября после того, как операторам парасейлинга пришлось спасать попавших в беду туристок, когда лайфгардов на пляже уже не было.

Как следует из публикации, инцидент произошел в районе 20:00. Три иностранные туристки отправились купаться в темноте, не имея представления о том, что это может быть опасно.

Призывы женщин о помощи услышали местные операторы парасейлинга, которые все еще находились на пляже напротив Banana Walk.

Мужчины поспешили на помощь туристкам на аквабайках и благополучно доставили их на берег, а также сфотографировали для публикации на Facebook. Имена и национальности женщин раскрыты не были.