В Патонге спасли трех туристок, отправившихся купаться в темное время суток

Призыв был опубликован на странице Patong Surf Life Saving в Facebook вечером 23 сентября после того, как операторам парасейлинга пришлось спасать попавших в беду туристок, когда лайфгардов на пляже уже не было.
Как следует из публикации, инцидент произошел в районе 20:00. Три иностранные туристки отправились купаться в темноте, не имея представления о том, что это может быть опасно.
Призывы женщин о помощи услышали местные операторы парасейлинга, которые все еще находились на пляже напротив Banana Walk.
Мужчины поспешили на помощь туристкам на аквабайках и благополучно доставили их на берег, а также сфотографировали для публикации на Facebook. Имена и национальности женщин раскрыты не были.