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В Патонге спасли трех туристок, отправившихся купаться в темное время суток

Facebook-страница объединениz пляжных спасателей Патонга выступила с призывом обеспечить круглосуточное дежурство профильных специалистов на пляже после очередного происшествия на пляже в темное время суток.

Новости Пхукета

24 Сентября 2022, 11:19 AM
Три туристки отправились купаться в Патонге вечером 23 сентября. Спасать женщин пришлось операторам парасейлинга. Фото: Patong Surf Life Saving Facebook

Три туристки отправились купаться в Патонге вечером 23 сентября. Спасать женщин пришлось операторам парасейлинга. Фото: Patong Surf Life Saving Facebook

Три туристки отправились купаться в Патонге вечером 23 сентября. Спасать женщин пришлось операторам парасейлинга. Фото: Patong Surf Life Saving Facebook

Три туристки отправились купаться в Патонге вечером 23 сентября. Спасать женщин пришлось операторам парасейлинга. Фото: Patong Surf Life Saving Facebook

Призыв был опубликован на странице Patong Surf Life Saving в Facebook вечером 23 сентября после того, как операторам парасейлинга пришлось спасать попавших в беду туристок, когда лайфгардов на пляже уже не было.

Как следует из публикации, инцидент произошел в районе 20:00. Три иностранные туристки отправились купаться в темноте, не имея представления о том, что это может быть опасно.

Призывы женщин о помощи услышали местные операторы парасейлинга, которые все еще находились на пляже напротив Banana Walk.

Мужчины поспешили на помощь туристкам на аквабайках и благополучно доставили их на берег, а также сфотографировали для публикации на Facebook. Имена и национальности женщин раскрыты не были.

 

 

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