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В Патонге спасли решившего утопиться в море иностранца

Пляжные спасатели смогли найти и достать из воды 25-летнего мужчину с острова Тайвань, который, согласно заявлению полиции, решил утопиться в море.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Июня 2020, 06:30 PM
В Патонге спасли иностранца, попытавшегося утонуть в море после известия о смерти родственника. Фото: Patong Surf Life Saving Club

В Патонге спасли иностранца, попытавшегося утонуть в море после известия о смерти родственника. Фото: Patong Surf Life Saving Club

Как рассказали The Phuket News пляжные спасатели Патонга, сообщение о пропавшем в море мужчине поступило к ним из полиции в 7:45 утра 22 июня. В полицию же информация поступила примерно за 15 минут до этого. К правоохранителям обратился приятель пропавшего, который заявил, что его друг отправился в воду пьяным.

«Он был в подавленных чувствах и хотел покончить с собой, утонув в море», – заявил майор Чанан Макчай из полиции Патонга.

По словам майора, на самоубийство мужчину толкнуло известие о гибели близкого родственника.

Спасатели приступили к поискам в районе того места, где в последний раз видели иностранца. Затем зона поисков была расширена, и в итоге через полчаса мужчину отыскали в море напротив северной части пляжа, примерно в 1,6 км от изначального места.

Имя пытавшегося покончить с собой иностранца не раскрывается.





 

 

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