В Патонге провели новую облаву на туристов на скутерах

Полиция Патонга сообщила о проведении новой акции по поддержанию порядка на дорогах. Как и 9 февраля, целью стали туристы на скутерах, устраивающие уличные гонки по вечерам, мешающие другим людям ревом моторов, игнорирующие ПДД и правила приличия на дорогах общего пользования.

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Новый рейд против мотоциклистов-нарушителей прошел в Патонге. Впрочем, он явно был менее масштабным, чем три недели назад. Фото: Полиция Патонга

Новый рейд против мотоциклистов-нарушителей прошел в Патонге. Впрочем, он явно был менее масштабным, чем три недели назад. Фото: Полиция Патонга

Новый рейд против мотоциклистов-нарушителей прошел в Патонге. Впрочем, он явно был менее масштабным, чем три недели назад. Фото: Полиция Патонга

Новый рейд против мотоциклистов-нарушителей прошел в Патонге. Впрочем, он явно был менее масштабным, чем три недели назад. Фото: Полиция Патонга

Новый рейд против мотоциклистов-нарушителей прошел в Патонге. Впрочем, он явно был менее масштабным, чем три недели назад. Фото: Полиция Патонга

Как говорится в сообщении полиции Патонга, опубликованном после полудня 28 февраля, операция проводилась по распоряжению начальника местного участка полковника Суджина Нилабади. Также в списке причастных указаны все его заместители, включая подполковника Вуттхивата Лиенгбунджинду, возглавляющего отдел транспортной полиции и подполковника Пхума Семворанона, возглавляющего следственный отдел.

Подполковник Семворанон, в частности, был среди офицеров, отправленных в почетное консульство Франции после предыдущего рейда, в ходе которого задержали несколько десятков французов арабского происхождения. В консульстве полицейские настоятельно попросили донести до сограждан хотя бы азы правил дорожного движения и адекватного поведения на дорогах, где есть другие водители и пешеходы.

Операция 27 февраля снова была вечерней (с 22:10), но в этот раз полицейские ограничились одним контрольно-пропускным пунктом, организованным у кольцевой развязки на выезде из города в сторону Карона.

Полиция не сообщила, сколько всего человек было задержано. Также ничего не было сказано о типах выявленных нарушений и о том, планируются ли меры против мотопрокатов, операторов которых отдельно предупреждали в начале февраля, что они тоже ответственны за то, что происходит на дорогах после возобновления туризма. При этом изъятия прокатной мототехники, если судить по фото, снова производились.