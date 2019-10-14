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В Патонге проведут костюмированный забег в честь начала сезона

Одним из ключевых событий ежегодного карнавала в честь начала туристического сезона в Патонге станет костюмированный забег Patong Cosplay Beach Run.

Новости Пхукета

14 Октября 2019, 12:38 PM
Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Как заявила мэр Патонга Чалермлак Кебсап, традиционный карнавал в этом году будет проходить 1-5 ноября, его тема заявлена как «Веселое разнообразие пляжного отдыха на Пхукете». Карнавал пройдет в Патонге уже в 33-й раз.

Карнавал откроется 1 ноября традиционным парадом, также на первый день фестиваля запланирована серия музыкальных и танцевальных шоу.

Во второй день, 2 ноября, в рамках карнавала пройдет подводный субботник. Кроме того, анонсированы некие мероприятия по использованию вторсырья (подводного мусора) для изготовления различных изделий.

Пляжный забег Patong Cosplay Beach Run 2019 пройдет 3 ноября. Участникам предлагаются две дистанции – 5 км (400 бат) и мини-марафон на 10 км (450 бат). Стоимость VIP-пакета – 1000 бат.

Регистрация участников забега закрывается 27 октября. Дополнительную информацию можно найти на странице мероприятия в Facebook или получить по телефону 089-6505873 (Кхун Ванди).

Четвертый день мероприятия, 4 ноября, будет гастрономическим. Как пояснила мэр Патонга, участие в мастер-классах и демонстрациях примут шеф-повара из ресторанов, упомянутых в гиде «Мишлен».

Наконец, в пятый день фестиваля, 5 ноября, пройдет фото-выставка под девизом «Патонг, где я люблю».

Также мэр Патонга подтвердила, что на все время фестиваля у пляжа будут развернуты лотки для продажи еды и напитков.

 

 

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