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В Патонге прошли три турнира по играм с мячом

В Патонге завершилась серия из трех турниров по разным играм с мячом – пляжному футболу, вудболу и футзалу. Мероприятия были организованы пхукетским офисом Министерства туризма и спорта Таиланда в рамках усилий по оживлению туризма в провинции.

Новости Пхукета

15 Мая 2022, 05:08 PM
Соревнования по пляжному футболу в Патонге. Фото: PR Phuket

Соревнования по пляжному футболу в Патонге. Фото: PR Phuket

Как пояснила госпожа Чантана Сивакун из Фонда развития Патонга, игры были частично профинансированы из бюджета инициативы Phuket Provide, созданной для стимулирования экономической жизни Патонга, в частности, за счет массовых спортивных событий.

Первыми прошли соревнования по вудболу, придуманному на острове Тайвань виду спорта, похожему на крокет. Игры проводились 22-24 апреля на футбольном поле Laem Phet Football Field, находящемся через дорогу от Loma Park.

Через неделю на прибрежном песке прошли соревнования по пляжному футболу Phuket Soccer Beach, в которых приняли участие 24 команды. Турнир проходил в трех дивизионах – открытый мужской (12 команд), открытый женский (6 команд), смешанный для лиц от 45 лет (6 команд).

Наконец, 7 и 8 мая, Патонг принял соревнования по футзалу Phuket Soccer Futsal, хотя никакого зала участникам не предоставили – игры велись на грунтовых площадках Laem Phet Football Field.

 

 

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