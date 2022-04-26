В Патонге прошла акция в поддержку Patong Bay Hill Resort

В Патонге прошла массовая акция в поддержку отеля Patong Bay Hill Resort, который был обвинен в нарушении запрета на работу развлекательных заведений в ночное время. Владелец и менеджмент заведения не оспаривают нарушения, но указывают на то, что развлекательный бизнес вот уже два десятка лет просит привести законодательство в соответствие с потребностями туристов и Патонга как центра ночной жизни.

Новости Пхукета

Резонансная история вокруг отеля Patong Bay Hill Resort не закончилась с вынесением вердикта по факту нарушения разрешенных часов работы развлекательных заведений. Находящийся в отеле ресторан White Lagoon был закрыт на 15 дней, но в мае откроется вновь и столкнется с той же проблемой: как обслуживать туристов, приехавших в Патонг за ночной жизнью, когда работать по ночам запрещено независимо от коронавируса.

В понедельник, 25 апреля, более 150 работников сферы индустрии развлечений пришли в Patong Bay Hill Resort, чтобы выразить поддержку заведению и его владельцу, президенту Pisona Group, сыну бывшего мэра города Причавуду «Прабу» Кисину. Сам бизнесмен, как сообщила PR-служба Пхукета, находился в этот момент в Бангкоке на встрече комиссии по туризму и пообщался с собравшимися лишь по видеосвязи.

«Как дитя Патонга, я готов продолжать бороться», – заверил он.

Также от лица отрасли выступил президент Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасмобат, который заявил, что никто из руководства Patong Bay Hill Resort и White Lagoon не пытается уйти от ответственности, и все признают факт нарушения. Но при этом глава РЕВА подчеркнул, что местный бизнес уже 20 лет пытается добиться легального права работать в часы, когда это нужно туристам, а власти раз за разом отказывают. Закон по-прежнему запрещает барам, клубам и ресторанам функционировать после полуночи, при том что власти сами позиционируют Патонг как центр ночной жизни мирового уровня.

Господин Крыасомбат заверил, что бизнес продолжит добиваться пересмотра закона, чтобы дать возможность и предпринимателям, и их сотрудникам честно зарабатывать, а также исключить коррупционную составляющую.

И предприниматели, и рядовые работники отрасли говорят об одном – после двух лет без туристов город нуждается в возможности работать, как никогда раньше.

Вечеринка на холме

Отель Patong Bay Hill Resort оказался в центре скандала после того, как бангкокский юрист и гражданский активист Ситтра Биабанкерд посетил проходившую там ночную вечеринку и опубликовал запись с мероприятия в Facebook. Трехминутный ролик начинался с того, что юрист демонстрировал время на своем телефоне – 2:17 ночи, на заднем плане была отчетливо слышна музыка из здания отеля. Затем мужчина с сопровождающими проходил по территории, показывая танцующих посетителей, работающий бар, диджея за пультом.

В своей публикации господин Биабангкерд пояснил, что местные жители жаловались на вечеринки в Patong Bay Hill Resort Hotel, так что он решил увидеть все своими глазами. Побывав в отеле, он заявил, что не верит в то, что полиция Патонга могла не знать о происходившем.

«Что мы будем делать, если там случится новая вспышка COVID-19? Почему начальник полиции провинции Пхукет закрывает на это глаза и разрешает развлекательным заведениям работать вне отведенных часов и нарушать меры по защите от коронавируса? А как я знаю, кроме того, у заведения еще и нет лицензии», – добавил он.

Господин Биабангкерд выложил видео в Facebook утром 16 апреля, а вечером того же дня последовал ответ в «оффлайне» – около 50 отельных работников вышли на Бангла-Роуд с плакатами «Мы голодные» и «Нам нужна работа».

На фоне резонанса была начата служебная проверка в отношении полиции Патонга, на время которой руководитель участка полковник Суджин Нилабади и его заместители были переведены на другое место службы. Об этом объявил приехавший на остров 17 апреля помощник начальника полиции Таиланда генерал-лейтенант Сурачет Хакпан, который сейчас постепенно возвращается к резонансным делам.

Комментируя ситуацию, Причавуд «Праб» Кисин акцентировал внимание на том, что сейчас жителям Патонга как никогда нужна любая работа, поскольку город провел два года без туристов. О необходимости «понимать друг друга» заявил и губернатор провинции Наронг Вунсиеу, чей комментарий был максимально аккуратным. По словам господина Кисина, в случае с White Lagoon и Patong Bay Hill Resort речь идет о четырех сотнях рабочих мест.

По состоянию на 24 апреля полиция подтвердила, что ресторан White Lagoon был признан виновным в нарушении запрета на работу после 23:00, установленного в рамках Декрета о государственном управлении при чрезвычайных ситуациях. Заведение было закрыто на 15 дней.

Также ресторан был признан виновным в нарушении статей 56 и 38 Закона об отелях, поскольку нарушал общественный порядок громким шумом. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 20-100 тыс. бат.

В-третьих, в отеле был обнаружен табак для кальянов, свободный оборот которого в Таиланде запрещен в соответствии с приказом Совета по защите потребителей No. 9/2015 от 18 января 2015. Это нарушение также предполагает штраф.

Наконец, в отчете полиции указывается, что «операторы заведения» признали вину, но не сообщили сами о нарушениях, что также предполагает отдельный штраф.

Распоряжение о закрытии White Lagoon на 15 дней вступило в силу с 22 апреля.