В Патонге прошел турнир по легкой атлетике

Первый легкоатлетический турнир Golden Fly Series прошел на пляже в Патонге 5 декабря. Спортсмены из самых разных стран мира состязались в прыжках в длину и прыжках с шестом. Для проведения состязаний использовался мобильный легкоатлетический комплекс FlySwat.

Новости Пхукета

Лучшим в прыжках в длину среди мужчин стал тайский атлет Суттисак Сингкхон. 25-летний обладатель золота Чемпионата Азии 2017 и серебра Азиатских игр 2018 года показал результат в 7,59 м.

Второе место досталось британцу Джеймсу Леллиоту (7,54 м), третье – представителю Украины Ярославу Исаченко (7,46 м).

Также на соревнованиях в Патонге выступил греческий паралимпиец Стелиос Малакопоулос, продемонстрировавший результат в 6,68 м.

В прыжках с шестом победу одержал американец Остин Миллер, взявший высоту в 5,7 м. Его соотечественники Джейкоб Вутен и Мэтт Людвиг оба показали результат в 5,6 м. Примечательно, что оба последних американца – участники Олимпиады в Токио.

Золото в прыжках в длину среди женщин заняла белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова. Ее итог – 6,47 м. Второй результат показала Мария Наталия Лонда из Индонезии (6,35 м), третий – тайка Паринья Чуаймаронг (5,92 м). Также в первую пятерку вошли Анна Лунева (Украина, 5,89 м) и Виолетта Разбейко (нейтральная атлетка, 5,81 м).

В прыжках с шестом среди женщин победу праздновала обладательница бронзы в Токио Холли Блэдшоу. Результат британской чемпионки – 4,51 м. Следом финишировали Кристен Браун из США и филиппинка Натали Уй. Результат обеих – 4,21 м.

На открытие соревнований из Бангкока приехали министр туризма и спорта Таиланда Пхипат Ратчакитпракарн и глава Спортивного управления Таиланда Конгсак Йодмани. Администрацию Пхукета представлял губернатор Наронг Вунсиеу.

Выступая на открытии, господин Ратчакитпракарн подчеркнул, что соревнования имеют не Golden Fly Series только атлетическую составляющую, но и экономическую. В частности, власти продолжают продвижение Пхукета как направления спортивного туризма.

Соревнования Golden Fly Series – детище австралийского легкоатлета Армина Маргрейтера. Впервые они прошли в 2013 году в четырех европейских городах – Инсбруке, Мюнхене, Кельне и Зальцбурге. Маргрейтер изначально хотел, чтобы турниры проходили в самых красивых городах и привлекали атлетов топового уровня.





