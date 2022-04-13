В Патонге пресекли начавшиеся было обливания водой

Работники развлекательных заведений Бангла-Роуд и гости популярной пешеходной улицы успели немного пообливаться водой в честь Сонгкрана вечером 12 апреля, пока власти не пресекли запрещенную деятельности.

Иккапоп Тхонгтуб

Обливания водой начались на Бангла-Роуд после захода солнца 12 апреля, но к 20:30 уже прекратились, когда на улице появились представители власти, прекратившие стихийную вечеринку.

О каких либо санкциях в отношении участников обливания или владельцев развлекательных заведений на Бангла-Роуд не сообщается. При этом власти ранее указывали, что подобные действия могут трактоваться как нарушение Закона об эпидемиологическом контроле и Декрета о госуправлении при чрезвычайных ситуациях. В обоих случаях предусмотрены денежные штраф и даже тюрьма.

На фоне стихийного обливания вице-губернатор Пичет Панапонг напомнил, что эпидемиологическая ситуация в стране по-прежнему остается проблемной, поэтому праздновать Сонгкран в привычной манере пока не разрешается. Допустимы лишь тихие ритуалы, такие как омовение рук старшим, а также религиозные церемонии (омовение статуй Будды).

«Обливания водой даже в кругу семьи и друзей не разрешаются. Водой можно только осторожно побрызгать друг друга», – заявил вице-губернатор Панапонг. – «Обливание водой способствует передаче инфекции от одного человека к другому. По этой причине, пожалуйста, соблюдайте озвученное ограничение. Оно распространяется на всех: и на тайцев, и на иностранцев».

«CCSA [Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19] не разрешил обливание водой ни в каких видах. Запрет связан с тем, что мы еще находимся в периоде продолжающегося распространения коронавирусной инфекции», – подчеркнул вице-губернатор.