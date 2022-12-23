В Патонге подписали меморандум о чистоте пляжа

Полтора десятка местных организаций и пхукетский офис Министерства природы подписали соглашение о поддержании чистоты на пляже в Патонге. Меморандум о взаимопонимании подписан на пятилетний срок, среди подписантов – Фонд развития Патонга (Patong Development Foundation), основанный бизнесменом Причавудом (Прабом) Кисином, который занимается и порядком на пляже, и бизнесом там же.

Новости Пхукета

Церемония в честь подписания меморандума прошла 22 декабря в Лома-Парке в Патонге. На мероприятие приехали директор пхукетского офиса Минприроды Ваттанапонг Суксай и новый вице-губернатор провинции Данай Сунантарод. Присутствовал и сам Причавуд Кисин, основатель Фонда развития Патонга и президент объединения прокатчиков пляжных лежаков в Патонге.

В ходе встречи была презентована новая кампания экологического и туристического характера, получившая название «Пхукет – белоснежный песок и чистое море». Выступая перед собравшимися, господин Суксай из Министерства природных ресурсов и окружающей среды заявил, что подписание меморандума фиксирует объединение усилий разных волонтеров и ведомств по защите природы. Также он анонсировал проведение регулярных субботников при финансовой поддержке Фонда развития Патонга и не названных государственных ведомств.

Также господин Суксай упомянул уже прошедшие уборки пляжей, в ходе которых (на пяти акциях) было собрано 700 кг мусора. Отходы были затем отсортированы и отправлены на утилизацию и переработку. Кроме того, глава офиса Минприроды на Пхукете упомянул два субботника в манграх, на которых собрали еще 152 кг мусора.

Отметим, что долгое время прокатчики лежаков были главными уборщиками пляжей, поскольку их бизнес банально требовал, чтобы территория, где стоят лежаки, была в приличном состоянии и туристы были готовы платить за аренду шезлонгов.

В 2014 году началась массовая кампания по «возвращению пляжей обществу», поскольку тайское законодательство запрещает вести коммерческую деятельность на общественных пространствах, к которым относятся пляжи. Прокатчики лежаков и массажисты, в порядке компромиссного решения, были не изгнаны с пляжей совсем, а вытеснены в специально выделенные 10-процентные зоны. Оставшиеся 90% пляжей были возвращены обществу, так что в их уборке с тех пор никто материально не заинтересован.