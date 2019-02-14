В Патонге отработают эвакуацию при цунами

Пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) анонсировал проведение учения в Патонге. Жители города отработают действия в случае приближения цунами.

Таньялак Сакут

14 Февраля 2019, 10:58 AM

Фото: Чутхарат Плерин

Как объявили вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай и глава пхукетского офиса DDPM Прапан Канпрасанг, отработка эвакуации при цунами пройдет в Патонге 7 марта. Местные власти уже получили распоряжение начать подготовку к проведению учений. Следом на острове должны пройти аналогичное мероприятие регионального уровня.

«Общественность и официальные лица должны четко понимать эвакуационные процедуры перед проведением региональных учений, которые будут организованы в апреле или мае Национальным центром предупреждения о стихийных бедствиях (NDWC). Представители NDWC будут присутствовать на Пхукете во время региональных учений2, – пояснил господин Канпрасанг.

«Тренировка для официальных лиц, задействованных в учениях, пройдет 6 марта в отеле Phuket Graceland Resort & Spa, Patong», – добавил он.

Местные учения в Патонге 7 мая продлятся с 10:00 до 12:00. Точная дата и время проведения региональных учений будет озвучена в ближайшее время.

Напомним, что в прошлом году официальные лица провели инспекцию пхукетской системы предупреждения о цунами. По итогам инспекции была констатирована необходимость провести ремонт ряда пляжных вышек оповещения об угрозе, актуализировать эвакуационные маршруты и список мест сбора эвакуируемых людей, а заодно установить новые указатели, информирующие о том, куда направляться в случае угрозы цунами. Об итогах проведенной работы официальные лица не отчитывались.

Также в этом году была доведена до полного функционала тайская система раннего оповещения о цунами, состоящая из двух буев в Андаманском море. Один из них находится в 960 км от побережья, а второй – в 290. В случае получения сигнала с первого буя у жителей острова будет 90 минут на эвакуацию, со второго – 45 минут.