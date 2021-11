В Патонге открылся фестиваль тайской кухни

Министр туризма и спорта Пипхат Ратчакитпракарн посетил Пхукет 26 ноября и принял участие в открытии трехдневного гастрономического фестиваля The Great Escape of the Andaman Sea. Мероприятие проходит на пляже в Патонге.

Новости Пхукета

Фестиваль тайской кухни на Пхукете. Фото: PR Phuket

Вместе с министром участие в церемонии открытия принял вице-губернатор Пхукета Пичет Панапонг. Цель фестиваля – развитие туризма и создание дополнительных источников дохода для местных предпринимателей. Участие в фестивале принимают более 40 ресторанов Пхукета и ближайших провинций, таких как Пханг-Нга и Краби. Гостей ждет возможность попробовать свежие дары моря и лучшие блюда тайской кухни. Также в рамках фестиваля проходят кулинарные мастер-классы. В 2015 году организация ЮНЕСКО присвоила Пхукету звание Города гастрономии в рамках проекта креативные города. В Туристическом управлении Таиланда (ТАТ) ожидают, что новый фестиваль на Пхукете соберет 14 тыс. гостей и принесет 17 млн бат выручки. Из этой суммы 7,5 млн получат непосредственно местные владельцы бизнеса. Организаторы фестиваля подчеркивают, что его гости смогут не только попробовать блюда южного Таиланда, но и проникнуться культурным разнообразием соответствующих провинций. Вся программа будет проводиться с соблюдением необходимых мер по защите от коронавирусной инфекции. От гостей также требуется проявить уважением к возможным ограничениям.

27 Ноября 2021, 01:26 PM