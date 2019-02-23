В Патонге организовали бесплатную раздачу мотошлемов

Фонд развития Патонга (PDF), администрация города и местная полиция дали старт кампании за безопасность на дорогах под лозунгом «Где твой шлем?». В рамках дебютного мероприятия кампании глава PDF Причавут «Праб» Кисин, мэр Чалермлак Кебсап и полковник полиции Анотай Джиндамани раздали жителям и гостям курорта 500 мотоциклетных шлемов.

23 Февраля 2019, 11:39 AM

Фото: Phuket PR Department

Выступая на церемонии запуска кампании, полковник Джиндамани отметил, что ситуация с ношением шлемов мотоциклистами постепенно улучшается, однако двухколесный транспорт по-прежнему является лидером в плане аварийности.

«Все больше мотоциклистов в Патонге носят защиту головы при езде. Это факт, на который указывает статистика. Данные демонстрируют снижение числа штрафов, выписываемым за отсутствие шлемов», – заявил шеф полиции Патонга.

Глава PDF Праб Кисин добавил, что ключевыми адресатами новой кампании являются туристы.

«Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в данной кампании, которая, конечно, будет продолжаться. Также я прошу всех желающих пожертвовать шлемы для раздачи связаться с нами», – сказал господин Кисин.

«Наша цель – сделать так, чтобы кампания продолжалась. Мы все понимаем важность безопасности на дорогах. Мы хотим, чтобы кампания продолжалась до тех пор, пока каждый мотоциклист или пассажир двухколесного транспорта не будет в шлеме постоянно во время езды», – добавил бизнесмен.